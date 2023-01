Intendantin bestätigt Zahlen : Warum der RBB 1,4 Millionen Euro für Anwälte ausgibt

Bevor der Rundfunkrat des RBB sich am Freitagnachmittag in seiner Sondersitzung mit den Anwaltskosten beschäftigte, die dem Sender bei der Bewältigung des Filzskandals bislang entstanden sind, hat die amtierende Intendantin Katrin Vernau diese ihrer Belegschaft gegenüber detailliert dargelegt. Sie habe, schreibt Vernau, insbesondere aus den Kosten für die Kanzlei Lutz und Abel „nie ein Geheimnis gemacht“. Sie seien in den Gremien, bei den Anhörungen in den Landtagen Thema und bei einer Belegschaftsversammlung Thema gewesen. Dort habe sie darauf verwiesen, „dass bei den bisher für Lutz/Abel angefallenen Kosten die Eine-Million-Euro-Schwelle geknackt sei“. Sie habe auch gesagt, „dass – wenn es nach mir ginge – der Abschlussbericht lieber heute als morgen vorliegen sollte“.

Die Intendantin schlüsselt die Kosten genau auf. Sie lauten: Kanzlei Lutz|Abel (1. Juli – 30. November 2022): 979.819 Euro; Kanzlei Krause & Kollegen (19. Juli – 31. Dezember 2022): 159.796 Euro; Kanzlei Morgen & Partner (1. August – 31. November 2022): 132.823 Euro (im Auftrag des Verwaltungsrats), Kanzlei Morgen & Partner (1. September – 31. Dezember 2022): 107.626 Euro (im Auftrag des RBB); Kanzlei Schertz Bergmann (29. Juni 2022 – 10. August 2022): 13.411 Euro.

„Alles in allem“, so Katrin Vernau, seien bisher Rechnungen für Juni bis Dezember 2022 über knapp 1,4 Millionen Euro „aufgelaufen“. Aus den bisherigen Ergebnissen „abzuleiten, dass wir uns einen Teil der Untersuchungen und Beratungen hätten sparen können“, meint sie, sei „deutlich verfrüht“, da weder die Untersuchungsergebnisse von Lutz und Abel vorlägen noch die „arbeitsrechtlichen Prüfungen und Verfahren abgeschlossen“ seien. Eines könne sie sagen: „Auf Basis einer unvollständigen und in Teilen unsachgemäßen medialen Berichterstattung können wir keinen Prozess vor Gericht gewinnen und damit auch niemanden zur Rechenschaft ziehen – und sowieso nicht von einer systematischen und lückenlosen Aufklärung sprechen“. Es sei nicht richtig, dass der RBB 31 Anwälte gleichzeitig beschäftigt habe. Die Kanzlei Lutz und Abel gehe arbeitsteilig vor. Das sei wirtschaftlich sinnvoll, die Anwälte hätten verschiedene Stundensätze und Expertisen.

„In einem Punkt“ sei sie sich mit den Auftraggebern der Compliance-Untersuchung „vollkommen einig“. Es sei im Interesse des RBB, „möglichst bald den Abschlussbericht von Lutz|Abel in Händen zu halten“. Eine verlässliche Aussage zu einem Termin gebe es noch nicht. Man leiste sich den „Aufwand nicht zuletzt, um Verantwortliche für ihr Handeln in der Vergangenheit zur Rechenschaft ziehen zu können und vor allem, um alle Schwachstellen im alten System zu identifizieren und beseitigen zu können“. Stehe am Ende dessen eine lückenlose Aufklärung und ließen sich womöglich auch andere für die Kosten in Anspruch nehmen, seien „der RBB beziehungsweise der Beitragszahler der erste und wichtigste Profiteur“.