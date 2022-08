Am Mittwoch ist High Noon in Berlin

Intendantenwahl beim RBB : Am Mittwoch ist High Noon in Berlin

Am Mittwoch will der Rundfunkrat ihre Nachfolge regeln: die fristlos entlassene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger Bild: dpa

Einen neuen Intendanten oder eine neue Intendantin will der Rundfunkrat des RBB schon an diesem Mittwoch wählen. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Bis zum Dienstag wolle die Findungskommission den Kandidaten gefunden haben. So lässt der Rundfunkrat plötzlich Einsatz erkennen, den man bis dato vermisst hatte.

Von besonderen Einsatz mag man auch nicht mit Blick auf die Berliner Politik sprechen. Das Schweigen der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und ihres Kabinetts ist dröhnend. Brandenburg war da schon aktiver. Musste es auch sein, da das Land zurzeit die Rechtsaufsicht über den Zwei-Länder-Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg führt.

Aktiv war – ursprünglich auf Antrag der AfD-Fraktion – zunächst der Landtag in Potsdam. Dort fiel es sehr unangenehm auf, dass sich weder die inzwischen fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger noch der zurückgetretene Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf und auch nicht die ebenfalls in der Zwischenzeit zurückgetretene Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach den Fragen der Parlamentarier stellten. Das war in den Tagen, in denen ein Hinweis auf skandalträchtige Vorgänge in der RBB-Spitze auf den nächsten folgte.

Nun legt die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus einen Plan vor, aus dem das berechtigte Misstrauen spricht, der RBB werde den Skandal um vermutete Vetternwirtschaft (Beraterverträge, Mietgeschäft, geheime Boni, unrichtige Bewirtungskostenabrechnungen, massierender Dienstwagen mit Chauffeur, Intendantinnengehaltserhöhung, Luxussanierung des Chefinnentrakts) selbst aufklären. Der CDU-Fraktions- und -Landesparteichef Kai Wegner schlägt vor, dass die Vorgänge im RBB unabhängig und extern untersucht werden. Das Vertrauen in die internen Kontrollmechanismen sei erschüttert. Der Verwaltungsrat solle ein externes Team mit fünf bis acht Experten einsetzen. Zu ihnen sollten Personen zählen, die sich in Compliance-Angelegenheiten auskennen, jemand mit besonderer Medien- und Journalismus-Expertise und eine „über Parteigrenzen angesehene politische Persönlichkeit, die nicht mehr im aktiven Politikbetrieb tätig ist“. „Die Kontroll- und Ermittlungsgruppe muss mit Sonderbefugnissen ausgestattet werden und frei in der Wahl ihrer Methoden sein“, schlägt Wegner vor. Im „Tagesspiegel am Sonntag“ sagte er, der Landesrechnungshof müsse den RBB dauerhaft „begleiten und prüfen“ können. Das wäre auch im Sinne der Beschäftigten, denn „das Fehlverhalten einiger Weniger“ gehe „auch auf ihre Kosten“.

Alle wollen kontrollieren

Die Mitarbeiter des RBB hatten indes vor ein paar Tagen in einer Resolution angekündigt, sie wollten selbst eine eigene Kommission einsetzen. Man wolle Persönlichkeiten aus der Belegschaft und von außen benennen, die das System Schlesinger durchleuchten. Die Aufklärer sollten erkunden, „wie die Missstände in der Geschäftsleitung über einen so langen Zeitraum toleriert werden konnten, wie allen hehren Unternehmenszielen zum Trotz eine Unternehmenskultur gedeihen konnte, in der selbst offenkundige Verfehlungen und fragwürdige Führungsentscheidungen hingenommen werden konnten“. Der Belegschaft sollten die Experten laufend berichten. Mit dem Vetternwirtschafts- und Boni-System befassen sich seit Mitte Juli außerdem die Revision, die Compliance-Beauftragte des RBB und im Auftrag der Revision und des Verwaltungsrats eine externe Anwaltskanzlei.

Plötzlich gibt es Konkurrenz um die Kontrolle des RBB, dessen Misere auch damit zu tun hat, dass der Rundfunkrat offenbar keinen Einfluss nahm und der Verwaltungsrat den zurückgetretenen Vorsitzenden Wolf die Dinge allein mit der Intendantin Schlesinger regeln ließ – auf diese Weise hebelten sich die Gremien selbst aus. Das System kippte erst, als jemand Informationen nach außen gab.

Zu genau will man all das im Berliner Abgeordnetenhaus aber wohl immer noch nicht wissen. Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, fand die Forderung des CDU-Generalsekretärs Mario Czaja, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzurichten, keine Mehrheit. Für den Berliner CDU-Chef Wegner ist indes eines klar: „Was es nicht geben darf, ist ein höherer Rundfunkbeitrag“, sagte er dem „Tagesspiegel“. Wer jetzt noch ernsthaft über eine Gebührenerhöhung rede, sei „definitiv fehl am Platz“. Ob diese Einschätzung bis vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe dringt, das die letzte Beitragserhöhung auf Verfassungsbeschwerden von ARD, ZDF und Deutschlandradio hin durchgesetzt hat?