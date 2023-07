Aktualisiert am

Rassismus-Debatte in der ARD : Wie „ostdeutsch“ zum Kampfbegriff wurde

Das „Mittagsmagazin“ der ARD wechselt vom Rundfunk Berlin-Brandenburg zum Mitteldeutschen Rundfunk. Der will der Sendung ein neues Profil verschaffen. Da erheben zwei Moderatoren Rassismus-Vorwürfe.

Noch in alter Besetzung: Susann Reichenbach und Aimen Abdulaziz-Said moderieren das ARD-Mittagsmagazin. Bild: dpa

Beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) befinden sich die ­Einstellungsgespräche für das ARD-„Mittagsmagazin“, das vom 1. Januar 2024 an – im Wechsel mit dem ZDF – in Leipzig produziert werden soll, in der Endphase. Bis Ende des Monats soll die künftige Redaktionsstruktur stehen. Bislang war der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) für die ARD-Seite des „Mittagsmagazins“ zuständig.

Nun wechselt die Produktion zum MDR. Ein solcher Umzug von einer Sendeanstalt zur nächsten ist in der Regel mit einer Veränderung des Profils und damit auch der Mode­ration verbunden. Als das Mittagsmagazin 2018 München verließ und seitdem aus Berlin gesendet wird, war es als Hauptstadtmagazin konzipiert worden und berichtet mit vier Moderatoren, von denen keiner vom Bayerischen Rundfunk kam.