Der NDR hat der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien (CDU) eine Rassismus-Debatte eingehandelt. Prien hatte sich vergangene Woche im NDR über Inte­gra­tionsministerin Aminata Touré (Grüne) und ihre Fluchtgeschichte geäußert. Im Hörfunkbeitrag wurde ihre Aussage verkürzt und aus dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben. Mittlerweile hat der NDR den Mitschnitt des gesamten Interviews und eine Erklärung veröffentlicht.

Hintergrund des Gesprächs war eine Debatte im schleswig-holsteinischen Landtag um die Einstufung Georgiens und Moldawiens als sichere Herkunftsstaaten. Grüne und CDU sind sich uneins, Touré hatte ihren Widerstand angekündigt. Der NDR sendete im Beitrag Priens Positionierung dazu und ohne weitere Einordnung ihre zusammengeschnittene Aussage über Touré: „Natürlich ist Aminata Touré durch ihre eigene Fluchtgeschichte geprägt. Aber am Ende muss man in der Lage sein, als Politiker sich auch von seinem eigenen Schicksal ein Stück weit zu lösen und sich auch neben sich zu stellen und Entscheidungen mitzutragen, die einem persönlich wehtun.“

Prien greift These des NDR-Korrespondenten auf

Vor dem Hintergrund der Debatte in der Asylpolitik erweckte Priens Aussage, so wie der NDR sie wiedergab, den Eindruck, sie reduziere Touré auf ihren Hintergrund als Kind Geflüchteter und halte sie deswegen für befangen. Die Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, bezeichnete Priens Aussage als „krasse Entgleisung“. Die Landesvorsitzende der Grünen Jugend, Johanna Schierloh, sprach von „internalisiertem Rassismus“. Auch die „taz“ beschimpfte Prien und bezeichnete ihre Aussage als „ziemlich dumm“.

Die dem CDU-Präsidium angehörende Julia Klöckner sprang Prien bei und kritisierte die SPD und die „reflexartige“ Unterstellung von Rassismus. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler bezeichnete die Vorwürfe als „unterirdisch“. Auch Prien selbst wehrte sich: Durch die Fokussierung des Interviews auf diesen einen Satz und den fehlenden Kontext sei ein falscher Eindruck entstanden.

Das wird auch im veröffentlichten Mitschnitt deutlich: Prien antwortet schlicht auf eine vom NDR-Korrespondenten gestellte Frage und geht dabei auf die darin enthaltene These zu Tourés Unbefangenheit ein: „Ist Aminata Touré zu sehr von ihrer eigenen Geschichte beeinflusst und sieht den Blick für die Realität nicht?“ Solche Fragestellungen seien bei Politikern üblich und aus Sicht der Redaktion auch legitim, heißt es vom NDR. Dass die Frage selbst, die Priens Aussage einordnen würde, in der Sendung nicht zu hören ist, begründet der NDR mit der Form des Beitrags: Fragen von Reportern seien nicht Bestandteil eines Nachrichtenbeitrags. Auch Priens explizite Erwähnung ihres eigenen jüdischen Hintergrundes und dass es ein Wunder wäre, wenn Touré nicht durch ihre Fluchtgeschichte geprägt wäre, wurden rausgekürzt, Autoren müssten sich auf ausgewählte Aspekte konzentrieren, so der NDR.

Kürzung konnte „nicht redaktionell abgewogen werden“

Aus „Transparenzgründen“ und weil sich „Prien verkürzt zitiert sieht“, hat der NDR den Mitschnitt des gesamten Interviews am vergangenen Freitag veröffentlicht. Bis zur Veröffentlichung habe es zwei Tage gebraucht, weil Gespräche mit den Beteiligten geführt und technische Abläufe nachvollzogen werden mussten, um alle zugrunde liegenden Abläufe sorgfältig aufbereiten zu können, heißt es auf Anfrage.

Wie der NDR berichtet, habe sich Prien kurz vor der geplanten Ausstrahlung des Beitrags beim Sender gemeldet und sich erkundigt, welcher ihrer O-Töne für den Beitrag verwendet wird. Dabei habe sie mitgeteilt, dass sie besonderen Wert auf den Verweis ihres jüdischen Hintergrunds lege. Die Frage der Kürzung des ­O-Tons sollte deshalb vor der Ausstrahlung noch einmal in der Redaktion im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein diskutiert werden, die geplante Ausstrahlung wurde vorerst gestoppt, heißt es weiter. Diese Information sei aber „nicht in geeigneter Weise“ an die Redaktion NDR Info in Hamburg weitergeleitet worden, denn die strahlte den Beitrag am nächsten Morgen aus. Der Sender will die entsprechenden „Workflows überprüfen und gegebenenfalls anpassen“.

„Ob die Kürzung des O-Tons letztendlich journalistisch vertretbar ist, konnte aufgrund der geschilderten Abläufe nicht wie vorgesehen diskutiert und redaktionell abgewogen werden“, heißt es auf der Internetseite des NDR über die Debatte um Priens Äußerung. Das Bedauern darüber habe der Sender Prien gegenüber zum Ausdruck gebracht.