Film zu Ramstein-Katastrophe : Zehn Düsenjäger und das „durchstoßene Herz“

Der Film „Ramstein – Das durchstoßene Herz“ zeigt, was die Feuerwalze auf der US-Air-Base im August 1988, bei der siebzig Menschen starben und tausend verletzt wurden, angerichtet hat. Vor allem, welche erschütternden Fehler es gab.

Vor dem Unglück, der Blick geht gen Himmel: Familie Müller (Marie Jung, Max Hubacher, Joan Fels, Elja Bohn, v.l.) bei der Flugschau auf der Air Base von Ramstein Bild: SWR/FFP New Media/Marc Bossaert

Am 28. August 1988 ist das Wetter sommerlich klar über der US-Air Base im rheinland-pfälzischen Ramstein. Rund 300.000 Menschen sind zur Flugschau des amerikanischen Militärs gekommen, die Darbietungen internationaler Flugstaffeln verspricht. Familien mit Kindern, Flugbegeisterte, Vergnügungsuchende tummeln sich, es herrscht Volksfestatmosphäre mit Eiscremeständen und Bierbuden. Den Höhepunkt bildet das „durchstoßene Herz“, ein spektakuläres Manöver der italienischen Elitepiloten „Frecce Tricolori“. Neun Dü­senjäger fliegen eine Herzformation, die eine zehnte in der Mitte kreuzt.

Hunderte Liter Kerosin gehen auf die Zuschauer nieder

Aus ungeklärten Umständen kommt es zum Zusammenstoß dreier der Flugzeuge. Bei der Explosion gehen Hunderte Liter Kerosin über die Zuschauer nieder, eine riesige Feuerwalze erfasst die Menschen, Trümmerteile wirken wie Geschosse. 70 Menschen sterben, die meisten verbrannt oder erschlagen, mehr als tausend werden verletzt, viele davon schwer. Aber nicht nur die unmittelbar Beteiligten werden an Körper und Seele versehrt. Angehörige, Zu­schauer, Notärzte, Pflegepersonal und Krankenhausmitarbeiter erleiden schwere Schäden. Im Zuge der weiteren Ereignisse setzt sich in Deutschland erstmals die Anerkennung der „Posttraumatischen Belastungsstörung“ durch, gerade weil die Nachsorge, entgegen den Beteuerungen der Politik, entweder ganz fehlte oder un­zu­reichend war.

Bis heute gilt „Ramstein“ als ein schreckliches Unglück, wenn überhaupt noch davon gesprochen wird. Zur Verantwortung gezogen wurde niemand, trotz Ausschüssen, Untersuchungsberichten und der von Politikern versprochenen „lückenlosen Aufklärung“.

„Ich hoffe auf eine kritische Analyse dieses Vorfalls, damit man daraus lernen kann“, sagt der Notarzt Matthias Kruse (Jan Krauter), der im Film „Ramstein“ als erster Mediziner vor Ort eintrifft und zur Triage gezwungen ist, den beiden vom Bundesministerium eingesetzten Faktensammlern Hagen Dudek (Trystan Pütter) und Jeanine Koops (Elisa Schlott). Beiden begegnen in dieser und anderen Befragungen zahlreiche Versäumnisse und Fehlentscheidungen, die jedoch am Ende im justitiablen Sinne nicht zu individueller Schuldzuweisung führen werden. „Ramstein ist aus Fahrlässigkeit passiert“, so das Fazit von Dudek, der die professionelle Bewertung der Funde und seine Meinung zur persönlicher Verantwortung strikt zu trennen sucht. Kollegin Koops findet das unmöglich.

Kein Katastrophen- und kein Empörungsfilm

„Ramstein – Das durchstoßene Herz“, ein auf verschiedenen Zeitebenen verschränkter, im ersten Augenschein geradezu unparteiisch erscheinender Fernsehfilm von Holger Karsten Schmidt (Buch) und Kai Wessel (Regie), ist es um genau solche Blickwinkel zu tun, um das Sichtbarmachen von Interessen genauso wie um das Leid, das aus dem Blauen über die Opfer kommt. „Ramstein“ ist kein Katastrophenfilm, schon gar nicht mit Heldengeschichten, und es ist auch kein Empörungsfilm. Dramaturgische und andere Emotionalisierungskniffe meidet er, Sentimentalitäten gönnt er sich nicht. Schmidt und Wessel, vor allem aber auch die jede Zeitebene anders charakteristisch zeigende Kamera von Holly Fink verbindet Vorgänge, Bespiegelungen und Auswirkungen zu einem Ganzen, das Raum und Zeit lässt für die Bewertungen des Publikums. Ohne freilich im verantwortungsethischen Sinne „neutral“ zu sein.

Ein paar Protagonisten werden vorgestellt. Familie Müller mit Vater Robert (Max Hubacher), Mutter und zwei Kindern (Marie Jung, Elja Bohn, Joan Fels), von denen eines die Vorgänge aus dem Off zweimal kommentiert (Stimme Lola Höller). Ein Vater (Oliver Reinhard) mit seinem erwachsenen Sohn. Dorothee (Alina Stiegler), die ihrem schwer verbrannten, aber überlebenden Bruder Stefan (Hannes Linder) auf Anraten der Ärzte anderthalb Jahre lang den Tod von Bruder und Vater verschweigen muss.

Die Sommerstimmung durchzieht die Bilder von der Air Base. Die Explosion und die Bilder wie vom Kriegsschlachtfeld überspringt der Film zunächst zugunsten des ersten Pressebriefings der Militärangehörigen Grady (Megan Gay), die mit Informationen restriktiv umgeht. Der Notarzt Kruse berichtet vom Einsatz. Immer wieder wechselt der Film zu Rückblendenbildern. Sie zeigen, dass die Versorgungstaktik des US-Militärs aus dem Vietnam-Krieg, „Scoop and Run“ (sammeln und abtransportieren), fatale Konsequenzen hatte: Schwer Verbrannte werden nicht erstversorgt, sondern in Bussen von Krankenhaus zu Krankenhaus gefahren. Der Funkverkehr ist überlastet, alle Umstände sind chaotisch. Es gibt kein Notfallkonzept. Die US-Army konnte sich auf die pauschale Anwendung allgemeiner NATO-Sicherheitsstandards berufen.

Das beobachtende Auge des Films „Ramstein“ interessiert sich, schon in den ersten Szenen, auch für die körperlichen und psychischen Langzeitwirkungen bei den nicht nachbetreuten Opfern. Eine Erzählebene kümmert sich um den Nachsorge-Kreis bei einer Psychologin (Therese Hämer), die mit einigen der Protagonisten Jahre später eine besondere Flugreise unternimmt. Zeithistorisch bedeutsam: Erst 30 Jahre später entschuldigen sich rheinland-pfälzische Politiker im Landtag bei den Opfern. Wo die Vorstellung von allgemeiner Tragik um sich gegriffen hat, ist ein so gelungener, aufklärender Film wie „Ramstein“ umso wichtiger.

