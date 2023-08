Der Anwalt des Rammstein-Sängers Till Lindemann hat für seinen Mandanten zuletzt einige einstweilige Verfügungen erwirkt, mit seinen Anträgen auf Unter­lassung gegen die aus Nordirland stammende Konzertbesucherin Shelby Lynn ist er vor dem Landgericht Hamburg jedoch gescheitert (Az. 324 O 256/23).

Lynn hatte am 25. Mai ein Rammstein-Konzert in Vilnius besucht und geschildert, wie es ihr ergangen sei. „Ich bin das Mädchen, das bei Rammstein gespiked wurde“, hatte sie auf Twitter (jetzt Plattform X) geschrieben und damit gemeint, sie sei unter Drogen gesetzt worden. Auf Instagram schrieb sie: „Auf dem Konzert wurde ich unter Drogen gesetzt, ich habe vor der Party nur zwei Drinks gehabt. Till gab jedem einen Tequila-Shot. Ich weiß nicht, wann das passiert ist und wie.“ Zu sehen war dazu ein Bild, das Shelby Lynn mit Hämatomen am Körper zeigt.

Eine „Wertung“, keine Verdachtsäußerung

Das Landgericht Hamburg wertet diese Darstellung nicht als gegen Lindemann gerichtete Verdachtsäußerung, sondern als „Wertung“: Shelby Lynn behaupte nicht, zu wissen, wer ihr die Drogen verabreicht habe und wann dies geschehen sei.

Ausgelöst hatte die Aussagen eine Reihe von Wortmeldungen anonymer Frauen, die angaben, sie seien bei Rammstein-Konzerten in ein System geraten, dessen Zweck es war, zu Sex mit Lindemann angehalten zu werden. Dass es unter der Bühne eine eigens eingerichtete Vorrichtung gab, in der Lindemann mit Besucherinnen Sex hatte, wird nicht bestritten. Und – negative – Erinnerungen von Frauen daran haben vor Gericht auch Bestand.

Bestritten wird jedoch, dass Lindemann Frauen unter Drogen setzte oder setzen ließ, um sie gefügig zu machen. An diesem Punkt hatte das Landgericht zuvor im Sinne von Lin­demann und gegen den „Spie­gel“ entschieden. Dem Magazin wurde, wie der Gerichtssprecher Kai Wantzen im Gespräch mit der F.A.Z erläutert, untersagt, den Verdacht nahezulegen, Lindemann habe selbst „oder mit seinem Wissen und Wollen durch ,seine Leute‘ ein System unterhalten“, in dem Frauen im Umfeld der Rammstein-Konzerte K.-o.-Tropfen, Drogen oder Alkohol verabreicht bekamen, „damit diese mit dem Antragsteller Sex haben beziehungsweise er sexuelle Handlungen an diesen vornehmen könne“.

Die hier erkennbare Trennlinie zwischen erlaubter und überschießender Verdachtsberichterstattung, für die es an hinreichenden Beweisen fehlt, zieht sich durch alle Entscheidungen in der Causa Lindemann und findet sich in je abgewandelter Form in den Begründungen zu Un­­terlassungen gegen den „Spiegel“, die „Süddeutsche Zeitung“, sueddeutsche.de, den NDR und tagesschau.de.

Mit einem dritten Unterlassungs­antrag gegen Shelby Lynn hatte Lindemann auch keinen Erfolg. Dieser richtete sich gegen ein Zitat bei bbc.com. In dem Fall müsse der Rammstein-Sänger gegen den Autor des Beitrags vorgehen, nicht gegen die Zitierte.