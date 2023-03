Am Montag, 13. März, soll der Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks einen neuen Intendanten wählen. Es steht nur ein Kandidat zur Wahl, der bisherige Verwaltungsdirektor des Senders, Ralf Ludwig. Die zehn Mitglieder des Verwaltungsrats haben ihn einstimmig nominiert. Erstmals gab es eine öffentliche Ausschreibung. 29 Bewerber gab es, nur drei kamen in die engere Wahl. Kriterien bei der Suche waren regionaler Bezug, Berufserfahrung im Management, Kenntnis der Branche und der Medienpolitik, kaufmännisches Wissen, Vertrautheit mit Reformen und Gremienerfahrung.

Muss das mit dem „Ruhegeld“ sein?

Nach Ansicht der Verwaltungsratsvorsitzenden Birgit Diezel erfüllt Ludwig all diese Anforderungen. Der Gesamtpersonalrat des MDR indes übt in einem Schreiben an den Rundfunkrat, das der F.A.Z. vorliegt, Kritik: Das Verfahren sei zu wenig transparent, vor allem die Vorauswahl, die Mitarbeiter seien nicht ausreichend einbezogen worden, und zu fragen sei auch, warum sich Ludwig ein „Ruhegeld“ ausbedungen habe – also jene öffentlich-rechtliche Sonderzahlung, die beim Rundfunk Berlin-Brandenburg als Teil des Filzkomplexes Schlesinger so übel aufgestoßen ist.