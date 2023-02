Der Streit um das Festival des italienischen Schlagers in Sanremo vom 7. bis zum 11. Februar reißt nicht ab. Schon vor dessen Beginn hatte es Zank gegeben wegen einer „Friedensbotschaft“ des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Zunächst hatte der öffentlich-rechtliche Sender RAI, der das Festival an fünf Abenden live überträgt, eine Videobotschaft aus Kiew geplant. Nach Protesten rechts- wie linkspopulistischer Politiker und Publizisten gegen die angebliche „Militarisierung“ des ältesten Popfestivals Europas wurde die Botschaft Selenskyjs zum Abschluss nur von Moderator Amadeus verlesen.

Ein Sänger rastet aus und zertrampelt die Deko

Schon am ersten Abend des Festivals war der Sänger Blanco nach seinem Auftritt ausgerastet, weil er angeblich in seinen Ohrstöpseln die eigene Stimme nicht recht hatte hören können. Wie ein Berserker jagte Blanco über die Bühne im Ariston-Theater und zertrampelte die Blumendekoration aus roten Rosen. In der Sache ist nun beim Gericht in Imperia ein Verfahren anhängig wegen „Zerstörung fremden Eigentums bei einer öffentlichen Veranstaltung“. Im Falle eines Schuldspruchs drohen Blanco, der im Duett mit Mahmood das Sanremo-Festival des letzten Jahres gewonnen hatte, eine Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und fünf Jahren.

Auch die Kontroverse um den Rapper Fedez und dessen Ehefrau Chiara Ferragni dauert fort. Die beiden waren mit jeweils zwei Auftritten als Sänger beziehungsweise Ko-Moderatorin überaus präsent, und mancher fragt sich, warum die einflussreichste Influencerin des Landes vom gebührenfinanzierten Sender RAI mit kostenloser Fernsehpräsenz versorgt werden musste. Als Anwältin für den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und gegen Femizid hätte sich gewiss eine glaubhaftere Gestalt finden lassen als Ferragni, die als Verkaufsprofi alles zu vermarkten weiß, eine gute Sache eingeschlossen.

Dazu simulierte am Schlussabend Fedez gemeinsam mit dem schwulen Rapper Rosa Chemical in der ersten Reihe des Zuschauerraums eine homosexuelle Kopulation auf dem Klappsessel, hernach ließ sich Fedez von Rosa Chemical auf die Bühne zerren und einen ausgiebigen Kuss auf den Mund verpassen. In einem heterosexuellen Zusammenhang wäre der aggressive Kuss eines Mannes gewiss als übergriffig gescholten worden, im vorliegenden Fall wurde er aber von der wohlmeinenden Presse als Zeichen schwuler Emanzipation im Live-TV gefeiert.

Dass die katholische Nichtregierungsorganisation „Pro Vita & Famiglia“ die Sänger nach Artikel 527 Strafgesetzbuch wegen „unzüchtiger Handlungen an einem öffentlichen Ort“, der dazu noch von Kindern frequentiert wurde, verklagt hat, gehört zum Geklapper im Kulturkampf zwischen Progressiven und Konservativen. Im Falle eines Schuldspruchs droht den Sängern oder der RAI eine Geldstrafe von bis zu 600.000 Euro.

Geld spielt bei der RAI offenbar keine Rolle

Doch Geld spielt bei der RAI offenbar keine Rolle, zumal wenn es um das Festival von Sanremo geht. Recherchen der Satire- und Investigativsendung „Striscia la notizia“ des privaten Fernsehsenders Mediaset (aus dem Hause Berlusconi) haben ergeben, dass die RAI gut 1100 Mitarbeiter samt Angehörigen und Freunden zum Schlagerfestival in die Stadt an der ligurischen Blumenriviera geschickt hat, unter ihnen 80 Redakteure und Journalisten.

Tatsächlich hört man in Sanremo schon in den Wochen vor dem Singfest sowie danach auffällig viele Leute den breiten Akzent der Römer sprechen. Jahr um Jahr scheint der „Betriebsausflug“ der RAI nach Sanremo immer größere Ausmaße angenommen zu haben. Es werden nicht nur die Crews für die Übertragung des Festivals im Fernsehen, im Radio und Internet nach Sanremo geschickt sowie die zuständigen Social-Media-Redaktionen. Auch zahlreiche andere Sendungen der verschiedenen RAI im Fernsehen und im Radio, die mit dem Festival oder der Popmusik nichts zu tun haben, werden während der Zeit des Popfestivals in Sanremo produziert und von dort ausgestrahlt. Unter anderem handelt es sich um die Nachrichtensendungen des ersten, zweiten und dritten Fernsehprogramms, um den Nachrichtensender Rai-News und um verschiedene Talkshows der drei Fernsehprogramme. Auch Teile der Redaktionen von Radio 1 und Radio 2 ziehen für die Dauer des Festivals nach Sanremo um.

Schon 2020 hatte es nach Recherchen von „Striscia la notizia“ bei der RAI eine Untersuchung der hauseigenen Rechnungsprüfer zur „wilden Reiserei“ von Angestellten des Senders samt Angehörigen und Freunden nach Sanremo gegeben – immer auf Kosten der Gebührenzahler. Das Ergebnis der Rechnungsprüfung blieb aber unter Verschluss und hatte offensichtlich keine Auswirkungen auf das Reisegebaren.

Zum Abschluss des Festivals zeigte sich die RAI überaus zufrieden mit dem Publikumszuspruch der 73. Ausgabe des Singfests. Am Schlussabend habe man zwölf Millionen Zuschauer registriert, was einem Marktanteil von 66 Prozent entspreche. Die Werbeeinnahmen beliefen sich nach Angaben der RAI auf gut 50 Millionen Euro, das seien acht Millionen mehr als im Vorjahr gewesen. Wer bei den Werbeeinnahmen zumal beim Festival in Sanremo sowie bei den Rundfunkgebühren, die in Italien in der Höhe von 90 Euro pro Jahr und Haushalt mit der Stromrechnung eingezogen werden, aus dem Vollen schöpfen kann, der gibt das Geld gerade in Sanremo auch mit vollen Händen aus.