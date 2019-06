Videospiel „Rage 2“ : Mehr Anarchie wagen

Mit laut knatterndem Motor fahren die Spieler durch eine zerfallene Landschaft. Staubige Straßen, trockenes Ödland – Freiheit. In dieser postapokalyptischen Welt gibt es keine Regeln mehr, Hierarchien sind aufgelöst. Die Möglichkeiten scheinen endlos, doch bevor sie weiterziehen, mögen sie bitte noch sechs Treibstoffbehälter in die Luft jagen und sieben Lagerkisten öffnen. Das Spiel will es so – das sind die Regeln.

Es ist unübersehbar auf dem Cover des Videospiels: „Anarchie“. Das große A im Schriftzug des neuen Spiels „Rage 2“. Aber was verheißt es? Keine Herrschaft, keine Regeln? Anarchie, oft in Form des Zivilisationszusammenbruchs, wird in vielen Videospielen inszeniert. Die Spieler werden in diese vermeintlich regelfreien Welten gelassen – und kommen schnell an ihre Grenzen. Videospiele mögen Anarchie zwar als Thema gerne aufgreifen, doch die Spielmechaniken selbst funktionieren selten dementsprechend. Dabei könnte das digitale Spiel ein geradezu anarchisches Medium sein.

Mit dem Zusammenbruch kommt die Waffengewalt. Das ist in Videospielen sehr oft so. Anarchie ist hier die Auflösung von gesellschaftlichen Strukturen. Der Ausbruch eines Virus, der Einschlag eines Meteoriten, die Detonation der Atombombe, danach Verstrahlung, Brand, Mutation – und keine Regeln mehr. Im Videospiel erwächst aus diesem Zustand nie etwas Neues, sondern Chaos. Es werden keine neuen, womöglich anarchistischen Gesellschaftsformen erprobt. Stattdessen ist es an den Spielern, die Ordnung wiederherzustellen.

Gewalt wird zum Selbstzweck

In „Rage 2“ ist es die „Obrigkeit“, die besiegt werden muss. Sie kam aus der Erde gekrochen, in Form allerlei mutierter Wesen, und will die Reste der Menschheit besiegen. „Rage 2“ möchte Ähnliches erreichen wie der Film „Mad Max: Fury Road“. Eine staubige, gesetzlose Dystopie. Das macht auch durchaus Spaß. „Zeig mir, was ich töten soll und wo“, sagt die Protagonistin oder der Protagonist – die Spieler können das Geschlecht auswählen – an einem Punkt des Spiels. Und so funktionieren auch die grundlegenden Mechanismen dieser Spiele: Das Spiel zeigt den Spielern, was sie töten sollen und wo. Und die Spieler gehorchen.

Anarchie in Videospielen ist meist nur ein Grund für die bedenkenlose Anwendung von Gewalt. Es gibt keine Regeln, die gegen die Waffe sprächen. Die Gewalt wird zum Selbstzweck. Das große A ist zu einem popkulturellen Symbol geworden. Es ist ein Branding, nicht nur für Videospiele. Ein Zeichen für junge Menschen, cool zu sein. Darum passt es auch so gut in Videospiele, es ist so „edgy“ wie das Che-Guevara-Shirt; komplett losgelöst vom einst politischen Kontext. Das Symbol kennt jeder, dessen Inhalt nicht mehr.

Eigentlich ist das Medium Videospiel prädestiniert, um sich mit der Anarchie auseinanderzusetzen. Nicht in den Spielen selbst, sondern in den Spielmechaniken. Das mag zunächst paradox klingen: Denn jedes Videospiel braucht grundlegende Regeln, um zu funktionieren – und damit auch Repressionen, wenn Spieler diese brechen. Die Spieler selbst sind die lenkende Zentralgewalt, die ordnende Macht. Doch bewegen sie sich stets in einem Gefüge, das das Spiel selbst vorgibt. Werden sie zu oft getroffen, geht ihnen die Munition aus, schaffen sie eine Mission nicht, haben sie verloren und beginnen von neuem.