Internetforum „8chan“ : Der Alpha und die Betas

Mitte August verübte ein 21-jähriger weißer Rassist einen Anschlag auf eine Moschee im norwegischen Bærum. Sein geplantes Massaker, das von einem Gottesdienstbesucher vereitelt wurde, war eine Kopie des Anschlags auf die Moschee in Christchurch im März, eine Tat, die live auf dem berüchtigten Online-Forum namens „8chan“ gestreamed wurde.

In seinem Manifest sprach der Mörder von Christchurch den Nutzern von „8chan“ sein Lob und seinen Dank aus, genauso wie ein Teenager, der im April eine Synagoge im kalifornischen Poway angegriffen hatte und wie ein anderer 21-jähriger, der vergangene Woche in El Paso mehr als 22 Menschen ermordete. In Folge von El Paso ging „8chan“ offline. So musste der Täter aus Norwegen auf einer Nachahmerseite veröffentlichen, auf „Endchan“. Davor schon hatten andere Massenmörder ihre Taten auf der Seite angekündigt, die wiederum „8chan“ kopiert hatte, auf „4chan“.