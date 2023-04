Freie und unabhängige Medien sind unabdingbar für den demokratischen Meinungsbildungsprozess. Sie informieren, liefern Hintergründe, erklären. Tages- und Wochenzeitungen sind ein Garant für eine unabhängige, faktenbasierte Berichterstattung – vor allem auf lokaler und regionaler Ebene. Dies bestätigt nicht nur eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom November 2022, wonach die regionalen Tageszeitungen den Wert der höchsten Glaubwürdigkeit unter den genutzten Medien erreichten. Auch Gratiszeitungen und Anzeigenblätter stellen mit ihrer redaktionellen Berichterstattung eine wichtige lokale Informationsquelle dar, in einigen Regionen sind sie das einzige lokale Printmedium.

Die Zeitungen in unserem Land stehen jedoch vor mehrfachen Herausforderung: die Kostensteigerungen für Print-Abonnements sind enorm, zudem hat sich das Mediennutzungsverhalten stark verändert. Printmedien werden teurer, weil Beschaffungspreise für Zeitungspapier und Druckplatten ebenso gestiegen sind wie Zustellkosten, die mittlerweile die größte Kostenposition der Verlage bilden. Entsprechend sind die Verlage gezwungen, die Bezugspreise für Print-Abonnements zu erhöhen. In Zeiten, in denen viele Menschen jeden Cent zweimal umdrehen müssen, wird auch das Abo in Frage gestellt.

Die Folge ist: Sowohl die Zahl der Abonnements als auch die noch abgedeckten Zustellbezirke gerade in ländlichen Regionen sind stark rückläufig. Diese Entwicklung ist dramatisch. Sie bedeutet, dass ganze Regionen von seriöser Berichterstattung über Kommunalpolitik, lokalen Sport oder regionale Kultur abgeschnitten werden – mit allen absehbaren Folgen für gesellschaftliche Debatten und Wahlentscheidungen. Für die USA lässt sich bereits nachweisen, dass der Verlust der örtlichen Zeitung negative Auswirkungen für das Gemeinwesen und die demokratische Kultur mit sich bringt.

Zu Recht wurde im Koalitionsvertrag, um diese Entwicklung aufzuhalten, vereinbart, die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen zu gewährleisten. Wie dies gelingen kann wollen wir mit un­serem Beitrag aufzeigen.

■ Die größte ökonomische Herausforderung für die flächenmäßige Verbreitung von periodischen Printerzeugnissen besteht in der Zustellung über gesonderte Zustellapparate. Deshalb wollen wir die Zustellinfrastruktur für die „letzte Meile“ journalistischer Printprodukte finanziell unterstützen, ohne in die redaktionelle Unabhängigkeit der Zeitungen einzugreifen.

■ Angesichts ihrer Bedeutung für eine regionale Medien- und Meinungsvielfalt und den Journalismus muss der Zustellförderung der Abonnement-Zeitungen eine höhere Priorität zukommen. Daneben leisten auch kostenlos verteilte Zeitungen (Anzeigenblätter/Gratiszeitungen) einen Beitrag zur lokalen Meinungsbildung, wenn sie über einen redaktionellen Nachrichtenteil verfügen.

■ Es geht nicht um die bloße Förderung von Printerzeugnissen, sondern um demokratische Daseinsvorsorge. Da­her sollte sich die Zustellförderung auf Tages- und Wochenzeitungen be­ziehen, die regelmäßig erscheinen (Periodizität), für alle Leser und Leserinnen zugänglich sind (Publizität), eine zeitnahe Berichterstattung ge­währleisten (Aktualität), über inhaltliche Vielfalt in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur verfügen (Universalität) und sich verpflichten, den Pressekodex und den Redaktionsdatenschutz des Deutschen Presserates zu achten (journalistische Qualität). Kostenfreie Zeitungen müssten zudem einen redaktionell gestalteten Anteil von mindestens 30 Prozent enthalten.