Der Krieg um die Köpfe ist so alt wie die Meinungsverschiedenheit. Noch vor der Zeitung, dem Radio, dem Fernsehen und dem Internet tauchte Propaganda im Kontext der Unterhaltung und des Spiels auf. Im antiken Griechenland dienten Wettkämpfe, das Theater oder religiöse Feste dem Streit der Erzählungen und Ideen. Bis heute lassen sich politische Botschaften am unauffälligsten in der Unterhaltung unterbringen. Videospiele sind eine attraktive Plattform für Propaganda. Sie verfügen über eine große Reichweite, und viele Spieler blenden das politische Hintergrundrauschen – im Spiel selbst, in Foren oder in Sprachchats – ihres bevorzugten Titels aus, solange es Spaß bringt. Standardsatz: „Lasst die Politik da raus.“

Axel Weidemann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

In Russland hat man das schnell kapiert. Hier sorgen regierungstreue Akteure und Gamer nicht nur dafür, dass „Z“-Zeichen der Unterstützung für die russische Armee und die Regierung oder russische Fahnen erscheinen. Zum passenden Datum werden auch virtuelle Paraden inszeniert.