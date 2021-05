Marvel’s M.O.D.O.K. : Puppen und Power

Wenn ein Mann namens George Tarleton als Aushilfstechniker für eine Terrororganisation namens A.I.M. (Advanced Idea Mechanics, einstiger Mutterorganisation „Hydra“, Ziel: Errichtung einer Technokratie, Nachahmer: alle im Silicon Valley) arbeitet und vom „obersten Wissenschaftler“ in ein Mensch-Computer-Wesen verwandelt wird, das auf das schöne Akronym M.O.D.O.K. hört (Mental Organism Designed Only For Killing), dann sind wir entweder im Geheimlabor des Tech-Investors Peter Thiel gelandet, oder stehen vor einem neuen Gedanken-Portal aus dem Hause Disney, das mittlerweile im Zwei-Wochen-Takt versucht, uns in das Multiversum der Marvel-Comic-Welten zu entführen. Ist Letzteres der Fall, nehmen viele Reißaus.

Doch wenn als Verantwortliche der neuen Stop-Trick-Serie „Marvel’s M.O.D.O.K.“ Multitalent Jordan Blum, Tausendsassa Patton Oswalt und der oberste Stop-Trick-Magus Seth Green dahinterstecken, lohnt es sich, einen Blick zu riskieren – gesetzt dem Fall, der eigene Sinn für Humor ist von hinreichender Robustheit.

Das Prinzip, den komplizierten Alltag von Nebenfiguren, Bösewichten und Action-Helden aus Comic, Kino, Fernsehen und Videospielen im Stop-Trick-Format zu zeigen, leiht sich die Serie von Seth Greens „Robot Chicken“, einer fein justierten Gag- und Referenz-Maschine, die den Action- und Knet-Figuren sämtlicher Franchises Leben einhaucht und vermutlich die besten „Star Wars“-Parodien hervorgebracht hat, die es gibt.

Kluger Kopf in einer düsenbetriebenen Blechdose

M.O.D.O.K. nun, ein überdimensionierter, aber kluger Kopf in einer düsenbetriebenen Blechdose, gesprochen von Patton Oswalt, ist schwer im Stress: Seine Organisation ist nach vielen verlorenen Kämpfen gegen Marvel-Superhelden wie Iron Man pleite, seine Familie droht zu zerbrechen. Rettung naht durch den Techgiganten „Grumbl“, deren Vertreter Austin Van Der Sleet (Beck Bennett) als Valley-Entrepreneur-Karikatur in seinen Zwanzigern nebst Wollschal und Undercut zum neuen Vorgesetzten von M.O.D.O.K. wird. Zu Hause warten die Tochter Melissa (Melissa Fumero), die ganz nach dem Vater kommt, Sohn Lou (Ben Schwartz), der in der ersten Folge den passenden Anzugstoff für seine Bar Mitzwa sucht, und seine Frau Jodie (Aimee Garcia), die versucht, ihre Familie als Influencerin zu unterstützen, bevor sie in eine ganz andere Richtung abbiegt.

Und während die gängigen Gag-Reservoires a la „Rick & Morty“ – Schrumpfpillen, interdimensionales Reisen, Doppelgänger – routiniert und mit einem feinen Sinn fürs Timing angezapft werden und die Animation fast schon etwas zu glatt wirkt, weil das Stop-Trick-Gefühl, die Figuren anfassen zu können, hier meist hinter der Hochglanzpolitur verschwindet, sind es vor allem die hochklassig besetzten Stimmen, die für Witz und Lebendigkeit sorgen.

So wird der einarmige, aber stets gut gelaunte Gary, einer der A.I.M.-Schergen im gelben Schutzanzug, die ein wenig an erwachsenen Minions erinnern, vom begnadeten Sam Richardson gesprochen, der schon in seiner Rolle als Richard Splett in „Veep – Die Vizepräsidentin“ so brillant wie lückenlos Nonsens von sich zu geben wusste. Selbst Whoopi Goldberg ist als übermenschlich starke Wrestlerin Poundcakes an Bord.

Und so dient denn „Marvel’s M.O.D.O.K.“ auch dazu, all den großartigen Figuren des Comic-Universums, denen es wie Tom Bombadil in den Kino-Adatptionen des „Herren der Ringe“ geht, die also wenig Chancen haben, je einen Platz in den Shows und Filmen der großen Helden zu bekommen, ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Entstanden ist eine Serie, die wirkt, als sehe man sehr lustigen erwachsenen Menschen beim Puppenspielen zu. So sind die Gags in ihrer Welt denn auch etwas zugänglicher als in unserer Welt. Ihnen zuzusehen ist dennoch ein derber Spaß.

Marvel’s M.O.D.O.K. läuft bei Disney+.