ARD spekuliert über VW-Skandal : Wenn Journalisten heiße Luft produzieren

Besser hätte es die ARD nicht inszenieren können. Die Bundeskanzlerin eröffnet in Frankfurt die Automesse IAA. Und wenige Stunden zuvor berichtet der SWR exklusiv und „investigativ“ über – so die Überschrift des „Tagesschau“-Berichts im Netz – „weitere Abschalteinrichtungen bei VW?“. Ein Fragezeichen, dazu ein kleines „offenbar“ relativieren den vermeintlichen Scoop für den aufmerksamen Leser sofort. Doch die Botschaft ist klar: „Nach Recherchen des SWR wurde auch in neuere VW-Diesel-Motoren mit Euro-6-Abgasnorm eine Software eingebaut, die erkennt, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand befindet.“ Zwischen den Zeilen wird damit suggeriert: Volkswagen betrügt die Kunden möglicherweise auch bei den neuen Dieselautos weiter. Nichts gelernt aus dem Diesel-Skandal, der das Wolfsburger Unternehmen immerhin schon mehr als dreißig Milliarden Euro kostete. So suggeriert es die ARD.

Wird wirklich auch bei den Dieselautos der Euro-6-Abgasnorm weiter betrogen? Wenn die ARD auch bei anderen Themen so gründlich „recherchiert“ wie in diesem Fall, dann macht sich Journalismus in Deutschland langsam überflüssig. Gesinnung und Manipulation der Öffentlichkeit kommen daher in einem Gewand, das sich nur noch den Schein der Fakten gibt. „Kein Fahrzeug mit dem Dieselmotor EA288 nach dem heutigen Abgasstandard EU6 in EU28 enthält eine Zykluserkennung“, erklärte VW auf Nachfrage, nachdem die ARD online gegangen war. Auch der SWR dürfte im Zuge seiner Recherche in Wolfsburg nachgefragt haben. Nur: Was so technisch klingt, ist ein klares Dementi. Auch von den Behörden folgten die harten Dementis und kein weichgespültes Blabla.

Doch wie heißt es unter Journalisten gelegentlich scherzhaft: Wer recherchiert, ist meinungsschwach. In Zeiten, in denen Haltung wichtiger zu werden scheint als Recherche und Fakten, droht dieser Scherz langsam zum Alltag zu werden, statt sich an die bittere Erfahrung zu halten, die Journalisten immer wieder machen: Die Recherche ist der Feind mancher „guten“ Geschichte, weil sich im Zuge der Recherche eben bisweilen herausstellt, dass es sich anders verhält, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Dass VW nach den Betrügereien mit Abgaswerten von Dieselautos, die 2015 aufgedeckt wurden, in der Öffentlichkeit und in den Medien Misstrauen entgegenschlägt, versteht sich von selbst. Nach allem, was da passiert ist, müssen die Medien den Wolfsburgern aufmerksam auf die Finger schauen. Aber ist es redlich, deswegen jeden Verdacht mit Entrüstung zur vermeintlichen Tatsache hochzujubeln? Wenn das dann ausgerechnet auch noch an dem Tag passiert, an dem die Kanzlerin die IAA eröffnet und sich mit VW-Chef Herbert Diess trifft, ahnt man die Absicht: Aufmerksamkeit um jeden Preis.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerät ohnehin unter Druck, weil er von Zuschauern, die nicht der medial „herrschenden Meinung“ zuneigen, weniger als Informations-, sondern immer öfter als Erziehungsmedium wahrgenommen wird. Ist es für SWR und ARD da kein Warnsignal, wenn jetzt nüchterne, an Fakten orientierte Ingenieure bei VW nach solcher Berichterstattung sagen, sie entwickelten langsam Verständnis für Menschen, die auf Marktplätzen „Lügenfernsehen“ rufen?

Natürlich zitiert der SWR in seinem Bericht auch Experten. Zum Beispiel Axel Friedrich, einen – so heißt es – „Abgasexperten“ und Schrecken der Autoindustrie. Der aber hatte mit der Deutschen Umwelthilfe im April 2018 bei eigenen Messungen mit aktuellen Diesel-Pkw Euro 6 bei VW-Modellen geringere Abweichungen von den Grenzwerten gefunden als bei vielen Wettbewerbern. Jetzt wird er Kronzeuge der Anklage. Fragen? Juristen, die im Diesel-Skandal gegen VW klagen, kommen ebenfalls breit zu Wort. „Diese Dokumente sind ein Paukenschlag, und sie heben den Skandal auf ein ganz neues Level“, heißt es. Wirklich? Welche Interessen stecken hinter dieser Geschichte? Ist es Zufall, dass sie gerade jetzt erschien?

Interessant ist auch, wie die Börse reagierte. Kaum meldete die ARD den möglichen neuen Betrug, sank der Kurs der VW-Aktie schnell. Händler begründeten das mit den Medienberichten. Er stieg dann aber bald wieder, als sich die möglichen neuen Betrugsvorwürfe als offenbar an den Haaren herbeigezogen entpuppten.

Es stimmt: Volkswagen hat mit dem Diesel-Skandal viel Vertrauen verspielt. Auch die Aufklärung des Skandals ist noch lange nicht abgeschlossen. Nur: Ist es plausibel, dass ausgerechnet der Wolfsburger Konzern, der Ende 2015 um seine Existenz bangen musste, nahtlos weiterbetrügt? Grüne und Linke meldeten sich nach dem ARD-Bericht prompt zu Wort. Das harte Dementi von Volkswagen interessierte niemanden, weder beim SWR noch bei Politikern, die ohnehin an eine Verschwörung von Autoindustrie und Staat glauben. Journalismus, der dieses Spiel mitmacht, darf sich nicht wundern, wenn das Misstrauen wächst – nicht gegen VW, sondern gegen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der doch Speerspitze eines kritischen, aber eben auch eines seriösen Journalismus sein will.