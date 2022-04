Psychologie im Krieg : „Im Krieg kann aus Jagdlust ein regelrechter Blutrausch werden“

Herr Elbert, Sie haben in vielen Krisengebieten gearbeitet, unter anderem im Ostkongo, in Afghanistan und in Somalia. Sind Gräueltaten, wie sie russische Soldaten in Butscha begangen haben, in einem Krieg unausweichlich?

Die große Brutalität, auf die unser Team im Laufe unserer Arbeiten immer wieder gestoßen ist, sei es im Ostkongo, in Ruanda oder Afghanistan, hat mich erst dazu gebracht zu fragen: Wie kann es sein, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen einem regelrechten Blutrausch verfallen? Dass sie ihre Opfer foltern, ihnen Lippen, Nasen, Ohren abschneiden und Genitalien verstümmeln?