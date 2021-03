Reddit in der Kritik : Pädophilie-Problem und transphobe Angriffe?

Das Management des Internetforen-Konglomerats „Reddit“ ist zurückhaltend und äußert sich selten zu den Dramen die sich in den „Subreddits“ genannten Unterforen abspielen, und die außerdem ihr eigenes Forum besitzen (r/SubredditDrama). Diesmal aber geht es um die Reputation der Plattform und deren Maßnahmen zum Schutz einer in die Kritik geratenen Mitarbeiterin. Aus Protest setzten in der Folge zuletzt mehr als 200 Subreddits ihren Status auf privat und gingen damit gewissermaßen vom Netz. Die Auswirkungen sind nicht gering. Einige Foren, wie r/music zählen mehr als 27 Millionen Mitglieder.

Unter seinem Nutzernamen „spez“ kündigte Reddit-Vorstandschef und Mitgründer Steve Huffman in einem „Update zu den jüngsten Irritationen um eine Reddit-Mitarbeiterin“ in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an, dass die Mitarbeiterin nicht länger bei Reddit angestellt sei. Bei besagter Mitarbeiterin, die eine Vielzahl von Foren moderierte, die sich an Jugendliche oder die LGBTQ-Szene richten, handelt es sich um die britische Ex-Politikerin Aimee Knight, die es 2016 bei der „Green Party of England and Wales“ zur Sprecherin für Chancengleichheit gebracht hatte und sich für die LGBTQ-Szene einsetzte.