Aktualisiert am

China, Russland, Türkei : Propagandasender klopfen an

Wer Fernsehen senden will, braucht eine Lizenz. Auf eine solche sind Staatsprogramme aus China, Russland und der Türkei erpicht. Sollte man sie ihnen geben? Ein Gastbeitrag.

Im Bildersturm: Blick in ein Nachrichtenstudio von Russia Today in Moskau. Bild: AFP

Was schauen wir in Zukunft im Fernsehen? Bisher ist es uns nicht völlig freigestellt, das zu bestimmen. Politisch wird entschieden, welche Programme bevorzugt werden, indem die Sender Lizenzen der Landesmedienanstalten bekommen. Da Fernsehen nach wie vor das reichweitenstärkste Massenmedium ist, sorgt sich die Politik in besonderer Weise darum, welche Programme die Bevölkerung erreichen. Erst im vergangenen Jahr wurde der Medienstaatsvertrag dafür erneuert.

Demnach bleiben die Landesmedienanstalten dafür zuständig, Lizenzen für Rundfunk zu vergeben. Es gibt aber Entwicklungen, die diese Form der Regulierung ad absurdum zu führen drohen. Ausländische Propagandasender streben nach Lizenzen durch die rechtliche Hintertür, und unregulierte Internetstreams können dem klassischen Fernsehempfang den Rang ablaufen.