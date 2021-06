RTL-Programmoffensive : Silbereisen, Kerkeling und der „Pumuckl“

RTL ist in Bewegung, wirbt Leute an und stärkt die Plattform TVNow. Was haben Hape Kerkeling, Florian Silbereisen und der Pumuckl damit zu tun? Fragen an Henning Tewes, der den Sender RTL und die Inhalte von TVNow verantwortet.

RTL Deutschland ist im Umbruch. Ihre Infochefs haben hier im Interview gesagt, man sei im „Angriffsmodus“. Sie haben auf den Screenforce Days gerade das „neue“ RTL vorgestellt. Wieso stellt sich Ihr Medienhaus neu auf?

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Zweierlei kommt zusammen: Die Videonutzung explodiert durch die technologische Entwicklung. Gleichzeitig ist die Welt mehr in Bewegung denn je, zuletzt durch Corona. Die Bedürfnisse der Menschen verändern sich und damit auch ihre Mediennutzung. Die Pandemie hat diese Entwicklung nochmals beschleunigt. Und weil wir in einem hochattraktiven Markt unterwegs sind, hat sich auch unser Wettbewerb intensiviert. Deshalb schärfen wir unser Programmprofil und richten es über alle Plattformen hinweg neu aus.

Welche Lehre ziehen Sie aus der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie?

Zunächst einmal bleibt die TV-Nutzung stark, insbesondere in der Information und auch in weiten Teilen der Unterhaltung. Die Menschen wollen wissen, was los ist, und sich dann auch einfach mal ablenken und entspannen. Gleichzeitig wächst die Nutzung im Streaming schnell. Wir sehen: Das Streaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und bietet deshalb für uns als Fernsehmacher enorme Chancen. Für uns heißt das, dass wir RTL und TVNow, demnächst RTL+, aus einer Hand denken und gestalten. Wir beobachten, wie die Menschen unsere Programme nutzen und konzipieren, welcher Inhalt am besten wohin passt. Im klassischen Fernsehen sind das neben noch mehr unabhängigem Journalismus vor allem Events, große Gemeinschaftserlebnisse, Referenzpunkte, die wir der Gesellschaft anbieten. Im Streaming ist es das auf die Nutzer zugeschnittene, jederzeit abrufbare Programm. Wir bespielen beides und sind überzeugt, die Lebenswirklichkeit der Menschen in Deutschland sehr viel besser zu kennen als die allermeisten unserer Mitstreiter.

Heißt das, aus dem linearen Fernsehen verschwinden Programmelemente, wie wir sie heute kennen?

Die Chance, unseren Zuschauern mit dem richtigen Programm genau an der richtigen Stelle zu begegnen, wollen wir noch stärker nutzen. Wir wollen unsere Zuschauer stärker überraschen, das heißt, wir werden im linearen Programm auf die erwähnten Events setzen – die wir entweder begleiten oder selbst schaffen. Diese unterbrechen und bereichern das lineare Programm.

Was heißt das für Film und Serie? Gibt es die dann nur noch auf Abruf?

Nein. Eventisierung deklinieren wir über alle Genres hinweg. Wenn wir zum Beispiel am 15. Juli einen Angela-Merkel-Themenabend im Programm haben, zeigen wir auf der einen Seite eine hochwertige Doku von Stefan Aust, deren fünf Folgen schon vorher bei TVNow abrufbar sind. Gleichzeitig bringen wir eine Einordnung im Studio mit Gästen, die bei RTL an dem Abend stattfindet. Das hatten wir in der Vergangenheit in der Konsequenz und Regelmäßigkeit, die wir uns nun vorgenommen haben, noch nicht. In der Fiktion werden Sie eine Explosion an Qualität und Vielfalt sehen, weil wir gemeinsam mit TVNow in der Lage sind, hervorragende Einzelstücke, Reihen und Serien zu beauftragen. In der Unterhaltung ist die Eventisierung noch leichter möglich, im Sport liegt sie in der Natur der Sache.

Fürchten Sie die Konkurrenz der Streamingdienste nicht? Dass der Zug beim jüngeren Publikum für klassische Medienhäuser und Sender schon abgefahren ist?