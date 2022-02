Produzentenchef Björn Böhning : „Schnell prüfen und machen!“

Der Filmmarkt erlebt tiefgreifende Veränderungen. Die Menschen sehen Filme heute vielfach im Stream, die Plattformen produzieren reichlich, das Kino darbt. Was bedeutet das für die deutsche Produktionswirtschaft?

Bewegtbildinhalte werden stärker nachgefragt denn je. Damit geht es der Branche insgesamt gut, aber sie steht, auch durch die Pandemie, vor großen Herausforderungen. So wurden bereits bestehende Trends in Richtung der Streaming-Dienste verstärkt. Es gibt leider Probleme beim Kinofilm. Die Besucherzahlen sind rückläufig, auch schon vor Corona. Andererseits besteht durch die Streaming-Plattformen eine größere Nachfrage nach Filmen und Serien, sodass die Auftragslage für die Produzenten sehr gut ist. Der Umsatz ist dadurch gestiegen, der Ertrag dagegen hinkt hinterher. Das liegt an den höheren Kosten durch die Pandemie, aber auch an allgemeinen Preissteigerungen und Sparbemühungen bei den TV-Sendern. Trotzdem entwickelt sich der Markt weiter dynamisch, mit guten Möglichkeiten für Produzenten, ihre Ideen und Projekte umzusetzen. Das stimmt zuversichtlich.