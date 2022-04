Watergate-Serie „Gaslit“ : „Wir müssen Martha abschalten“

Wenn Martha Mitchell nicht gewesen wäre“, sagte Richard Nixon 1977, fast drei Jahre nach seinem Rücktritt wegen der Watergate-Affäre, in seinem berühmten Interview mit dem britischen Journalisten David Frost, „wäre Watergate nie passiert.“ Dass Nixon mit dem Rücktritt einem Amtsenthebungsverfahren zuvorkam, das wegen seiner Verwicklung in den Einbruch ins Hauptquartier der Demokratischen Partei im Wahlkampf 1972 und seiner Versuche, Verbindungen zu seinem Wahlkomitee zu vertuschen, gegen ihn angestrengt wurde, ist bekannt. Von Martha Mitchell dürften die meisten indes noch nie gehört haben. In der achtteiligen Miniserie „Gaslit“ („Gaslighting“ bezeichnet die psychologische Manipulation einer Figur durch die Infragestellung ihres Realitätsbezugs) von Robbie Pickering und Sam Esmail wird ihre zentrale Rolle in der Affäre nun endlich aufgefächert.

Als unglaubwürdige Alkoholikerin abgestempelt

Martha Mitchell war die Ehefrau von Nixons Justizminister John Mitchell und eine Society-Figur. Sie trat in Talkshows auf und nahm kein Blatt vor den Mund. Sie brachte die Affäre ins Rollen – noch bevor die Journalisten Bob Woodward und Carl Bernstein die kriminellen Machenschaften der Regierung Nixon vor Nixons Wiederwahl 1972 bloßlegen konnten –, wurde aber als unglaubwürdige Alkoholikerin etikettiert. Pickering und Esmail, die schon bei der Serie „Mr. Robot“ zusammengearbeitet haben, beleuchten Watergate nun aus der Sicht Mitchells.