Prinz Harry und weitere Prominente beschuldigen die Mirror-Gruppe, auf illegale Weise an Informationen gekommen zu sein. Nun beginnt in London der Prozess.

Prinz Harry hat am Mittwoch am Oberen Gericht in London den Kreuzzug gegen die britische Boulevardpresse fortgesetzt, den er zu seiner Lebensmission erklärt hat. Der jüngste Sohn des Königs und andere Kläger, darunter der Nachlassverwalter des Sängers George Michael, der ehemalige Fußballnationalspieler Ian Wright und die Popsängerin Cheryl Cole, die in der Sammelklage vom Gericht als repräsentativ für eine größere Gruppe ausgesucht worden sind, beschuldigen Mirror Group Newspapers der illegalen Informationssammlung.

Prinz Harry hat 148 zwischen 1996 und 2010 im „Daily Mirror“, „Sunday Mirror“ und „Sunday People“ veröffentlichte Artikel angeführt, von denen er behauptet, sie enthielten illegal beschaffte Informationen. Das Gericht wird sich in dem auf sechs bis sieben Wochen anberaumten Verfahren auf 33 davon beschränken. Die Klage ist eines von vier laufenden Verfahren des Prinzen gegen britische Zeitungsunternehmen.

Eine historische Ausnahme

Es wird damit gerechnet, dass der Prinz selbst in der ersten persönlichen Vernehmung eines hochrangigen Mitglieds der königlichen Familie seit dem Prozess um den sogenannten Bakkarat-Skandal von 1890 vor Gericht aussagen wird. Damals wurde der Thronfolger, später Eduard VII., als Zeuge in dem Verfahren eines des Betrugs beim Glücksspiel beschuldigten Adligen geladen, der sich gegen Rufmord zu wehren versuchte. Mit dem Auftritt Prinz Harrys wird im Juni gerechnet.

Auch der Fernsehmoderator Piers Morgan, der zu den heftigsten Kritikern des Prinzen und seiner Frau Meghan Markle gehört, könnte vorgeladen werden. Morgan war von 1994 bis 2004 Chefredakteur des „Daily Mirror“, bestreitet aber jegliche Kenntnis von Abhöraktionen. Der Staranwalt David Sherborne, der den Prinzen und andere Kläger vertritt, argumentiert, es sei undenkbar, dass Morgan und leitende Redakteure nicht Bescheid gewusst hätten. Er warf Morgan vor, den „systematischen“ Einsatz von Privatdetektiven autorisiert zu haben, und verwies auf die Kommunikation zwischen Geschäftsführung und anderen Parteien, aus der hervorgehe, dass Mitarbeiter wie Morgan etwas mitbekommen haben müssten. Genannt wurden auch sogenannte „Blagger“, die sich durch Mogelei persönliche Informationen von Prominenten beschafften. Sherborne warf der Mirror-Gruppe vor, sich für die Zeitung lohnende Risiken eingegangen zu sein. Moral habe keine Rolle gespielt. Er sprach von einer „Flut der Illegalität“.

Mirror-Gruppe räumt Fehler ein

Wie Rupert Murdochs News Group Newspapers, gegen die Prinz Harry ebenfalls vorgeht, meint die Mirror-Gruppe, einige Klagepunkte seien verjährt. Sie bestreitet das Abhören von Mailboxen, gestand aber, dass Hinweise auf den Einsatz von Drittpersonen bei anderen Arten der illegalen Informationsbeschaffung bestünden, die Entschädigung verdienten. Die Mirror-Gruppe entschuldige sich uneingeschränkt für jeden Vorgang dieser Art und versichere, dies werde nie wieder vorkommen.

In seiner schriftlichen Zeugenaussage legte Prinz Harry auf sechs Seiten dar, wie der ständige Druck Paranoia, Depression und Misstrauen gegenüber Freunden und Familienmitgliedern verursacht hätte. Seine damalige Freundin Chelsy Davy habe wegen der illegalen Informationsbeschaffung durch Journalisten der Mirror-Gruppe entschieden, dass das königliche Leben nichts für sie sei.

Die Mirror-Gruppe hat bereits hundert Millionen Pfund Entschädigung im Zusammenhang mit den durch den Abhörskandal bei Murdoch „News of the World“ losgetretenen Vorwürfen der illegalen Informationsbeschaffung zahlen müssen. Weitere fünfzig Millionen sind für andere Schadenersatzanträge beiseitegelegt worden.