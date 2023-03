Am Dienstag, in London: Prinz Harry, Herzog von Sussex, verlässt den Royal Court Of Justice. Bild: dpa

In einer Klage vor einem Londoner Gericht gegen einen britischen Zeitungsverlag hat Prinz Harry, Herzog von Sussex, bewusst mit der Verhaltensregel des Königshauses gebrochen, Presseberichte nie zu kommentieren oder dagegen vorzugehen. Harry klagt vor dem Londoner High Court gemeinsam mit anderen Personen des öffentlichen Lebens, unter ihnen der Sänger Elton John und die Schauspielerinnen Sadie Frost und Liz Hurley, gegen den Zeitungsverlag Associated Newspapers, der unter anderem die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“ verlegt.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge

Die Kläger werfen der Zeitung vor, ungesetzliche Methoden zur Informationsgewinnung angewandt zu haben, indem sie etwa Telefone anzapfte und illegal Abhörgeräte in Wohnungen installierte. Zu den von Liz Hurley vorgebrachten Vorwürfen zählt außerdem, dass Associated Newspapers den Diebstahl von vertraulichen Arztunterlagen aus der Zeit ihrer Schwangerschaft billigte, indem der Verlag die darin enthaltenen Informationen veröffentlichte.

Harry: „unkontrollierte Macht, kriminelles Agieren“

Prinz Harry warf dem Verlag der „Daily Mail“ in seiner Zeugenaussage „unkontrollierte Macht, Einfluss und kriminelles Agieren“ vor. Wenn eine solch einflussreiche Zeitungsfirma sich erfolgreich juristischer Verfolgung entziehen könne, „dann ist das ganze Land verloren“. Harry äußerte vor Gericht auch, die königliche Familie habe in einem früheren Fall verhindert, dass er juristisch gegen einen anderen Zeitungsverlag vorgegangen sei. Die damalige Abhöraffäre betraf das nicht mehr existierende Sonntags-Boulevardblatt „News of the World“, das zur Verlagsgruppe des Australiers Rupert Murdoch gehörte; auch damals stand das illegale Abhören von Mobiltelefonen, unter anderem eines jungen Mordopfers, aber auch Prinzessin Dianas, der Mutter Harrys, im Zentrum der Anschuldigungen.

Der Herzog von Sussex sagte jetzt, ihm sei klar geworden, dass auch er selbst gegen die News-Group-Verlagsgruppe hätte vorgehen können. Die „Institution“ – Harry benutzte diesen Begriff als Synonym für das Königshaus – habe jedoch deutlich gemacht, „dass wir nicht alles über das Abhören von Telefonen erfahren müssten“. Es sei ihm auch bedeutet worden, „dass die Königliche Familie nicht in den Zeugenstand treten wollte, weil das die Büchse der Pandora („can of worms“) hätte öffnen können“.

Stattdessen sei er an die stehende Regel der „Institution“ im Umgang mit der Presse hingewiesen worden: „sich nie beschweren, nie erklären (never complain, never explain); es sei ihm bedeutet worden, dies zu akzeptieren. Im aktuellen Fall stützt sich Harrys Klage unter anderem auf Veröffentlichungen in der „Daily Mail“ über eine kurze Beziehung mit einer Freundin während seiner Schulzeit in Eton sowie über ein „sehr emotionales“ Telefongespräch mit seinem Bruder William, das Harry im Alter von 21 Jahren über Fotografien ihrer Mutter führte.