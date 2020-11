„Prince Charming“ bei Vox : Zwanzig Männer sind natürlich besser als einer

Auch wenn nur noch Idealisten glauben, dass die Finalpaare für immer zusammenbleiben – die Hoffnung auf privates Glück vor den Kameras wird immer wieder neu aufgelegt. Das glamouröseste Format ist dabei das „Bachelor“-Franchise, das es aus Amerika unter anderem nach Deutschland geschafft hat: Schon zehnmal buhlten auf RTL zwanzig Frauen um einen Mann, die umgekehrte Variante „Bachelorette“ ist gerade in der siebten Staffel angelaufen. Die große Liebe suchen die Teilnehmer angeblich, die wachsende Instagram-Gefolgschaft nehmen sie zumindest gerne mit.

Dass wenige aus diesen Shows hervorgegangene Paare länger als ein paar Monate zusammen sind und dass die zurzeit einzige Ausnahme, Andrej Mangold und Jennifer Lange, sich im „Sommerhaus“ gerade so unmöglich gemacht hat, dass ihr die Werbepartner abgesprungen sind – das schadet den Quoten nicht. Störender sind da schon die Klischees, die die Shows unentwegt reproduzieren: Romantik heißt Kerzenlicht und Sonnenuntergang, bei einem Date fährt der Mann den Sportwagen, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Etwas anders läuft es nur bei „Prince Charming“, der schwulen Variante der Show, die nun in der zweiten Staffel läuft. Hier werden statt Rosen Krawatten verteilt. Und alleine dadurch, dass die Kandidaten nicht einfach nur zusammen eingepfercht sind und auf Dates mit dem „Prince“ hoffen, sondern sich theoretisch auch untereinander etwas entwickeln könnte, entsteht nicht das manchmal unangenehme Machtgefälle der Hetero-Shows.

Man muss auch homosexuelle Liebe zeigen

Im Mittelpunkt der ersten Staffel stand der neunundzwanzigjährige Nicolas Puschmann, der sich am Ende für den Podcaster Lars Tönsfeuerborn entschied. Die Sendung scheint nicht nur sein Leben verändert zu haben: „Viele Menschen haben sich durch die erste Staffel von Prince Charming getraut, endlich zu sich zu stehen und sich zu outen“, sagt Nicolas Puschmann. Für viele wird etwas erst Normalität, wenn es im Fernsehen als normal gezeigt und nicht problematisiert wird. Hier hat die „Lindenstraße“ früher vollkommen unterschätzte Beiträge zur gesellschaftlichen Akzeptanz geleistet, heute ist unter anderem RTL mit der überraschend diversen Besetzung von „Let‘s Dance“ an diese Stelle getreten. Nicolas Puschmann glaubt: „Man muss auch homosexuelle Liebe zeigen, denn die Kritik an ihr bedarf eigentlich nur einer Gewöhnung.“ In den deutschen Großstädten als schwuler Mann zu leben, sei inzwischen unproblematischer geworden. „Eine Herausforderung ist allerdings immer noch die Toleranz auf den Dörfern.“

Momente wie die sogenannte „White Night“, bei der die Kandidaten emotional inszeniert ihre Wünsche gen Himmel schicken, gehören zu den Kernelementen der Show. Meist sind es Wünsche, die nicht nur die Kandidaten selbst betreffen, sondern stark beeinflusst sind von den Rechten und der gesellschaftlichen Anerkennung der LGBTQI-Szene. Produzentin Nina Klink berichtet: „Wir haben gespürt, dass die Kandidaten natürlich alle für sich antreten, aber auch für die Gemeinschaft und die Vision, einer breiten Öffentlichkeit ihren Lebens- und leider auch oftmals Leidensweg mitteilen zu können.“

Die Show läuft zunächst auf dem Streamingdienst TVNow t und erst ein halbes Jahr später auf Vox. Die erste Staffel erreichte dort in der Gruppe der Vierzehn- bis Neunundvierzigjährigen durchschnittlich 6,6 Prozent auf einem Sendeplatz am Freitagabend. Außerdem erhielt sie den Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung – ein Novum, dieser wurde niemals zuvor an ein Datingformat vergeben. „Mit dem Grimme-Preis hat ganz sicher niemand gerechnet“, sagt die Vox-Unterhaltungschefin Kirsten Petersen. „Auch darüber hinaus haben wir noch nie so viel positive Rückmeldung erhalten.“

Der neue „Prince Charming“ ist Alexander Schäfer aus Frankfurt. Er hatte sich zuerst als Kandidat beworben, wurde dann aber als „Prince“ gecastet und sagte zu: „Zwanzig Männer sind natürlich besser als einer.“ Der Marketing-Manager hat selbst Erfahrungen mit Homophobie und Diskriminierung gemacht und will Vorurteile aufbrechen – zumindest ein bisschen. „Auch ich bediene Klischees, aber bei dem Format kommt die Botschaft nicht zu kurz, dass Deutschland sieht, wie schön und bunt schwule Liebe sein kann“, sagt er. Neben den guten Absichten, Preisen und Quoten hat das Format aus der ersten Staffel noch etwas vorzuweisen, das seine Sonderstellung beweist: Das Finalpaar ist noch zusammen und hat sich noch nicht öffentlich unmöglich gemacht. Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn verbrachten gerade ihren ersten Jahrestag auf Kreta, am Ort ihres Kennenlernens.

Die zweite Staffel von Prince Charming läuft immer montags, 22.15 Uhr, bei Vox.