Das Bundesjustizministerium (BMJ) hat eine Entscheidung über die Zukunft des redaktionellen Angebots „Libra“ angekündigt, sobald das Gutachten des Staatsrechtlers Christoph Möllers vorliegt. Mit Blick auf die in der Öffentlichkeit formulierten Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Libra seien jedoch bereits vorläufige Einschränkungen getroffen worden.

Libra ist ein Angebot der juris GmbH, die sich mehrheitlich in Staatshand be­findet. Der Libra-Newsletter, in dem Bun­desjustizminister Marco Buschmann (FDP) auffällig häufig Lob er­fährt, wird künftig nur noch an juris-Kunden und Interessenten mit Ab­schluss eines Testvertrages für juris-Module verschickt. Außerdem werden die über die Libra-Website zugänglichen Archivinformationen eingeschränkt, kün­digte das BMJ an.

Verwirrung stiftete die Tatsache, dass Libra seit Dienstagabend teilweise nicht abrufbar war. Zunächst hieß es auf der Webseite, Libra sei nur „für juris-Kund:innen und juris-Testnutzer:innen“ verfügbar. Am frühen Mittwoch er­schien der Hinweis dann leicht abgewandelt, und es wurde für einen kostenfreien 30-Tage-Test geworben. Später war das redaktionelle Angebot wieder frei zugänglich.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Plum twitterte, das Angebot sei in einer „offensichtlichen Hauruckaktion unangekündigt hinter einer Paywall“ verschwunden. Auf Anfrage er­klärte juris jedoch, die „Hinweisseite“ sei „irrtümlich“ eingestellt worden. Plum vermutete zudem in den sozialen Medien, dass mit den Veränderungen ein Verstoß gegen das Gebot der Staatsferne der Presse eingeräumt werde. Das BMJ betonte gegenüber der F.A.Z. zwar erneut, man nehme das Gebot der Staatsferne sehr ernst. Da­gegen erklärt juris am Mittwoch, es ge­be keine Bitten oder Weisungen aus dem Bundesjustizministerium im Hinblick auf den Internetauftritt von Li­bra.