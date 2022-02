Auftritt im BR-Rundfunkrat : Prälat Lorenz Wolf entschuldigt sich

Der im Zuge des Münchner Missbrauchsgutachtens in die Kritik geratene Prälat Lorenz Wolf hat sich in der Sitzung des BR-Rundfunkrats am Donnerstag erstmals öffentlich geäußert. Es sei eine „Schande, dass sexueller Missbrauch in der Kirche überhaupt geschehen ist“, sagte Wolf in einer Erklärung zu Beginn des öffentlichen Sitzungsteils. Er schäme sich dafür, auch selbst Schuld auf sich geladen zu haben: „Ich möchte dafür aus tiefstem Herzen um Verzeihung bitten.“

Er sei Priester geworden und habe „auf eine Familiengründung verzichtet“, weil er „für alle Menschen“ da sein wollte, „als Helfer, als Begleiter in allen Lebenslagen, mit Empathie“. Dies sei ihm beim Thema Missbrauch nicht immer gelungen. Er habe „immer dann“ Schuld auf sich geladen, wenn er sich „nicht nachhaltig genug an die Seite der Opfer gestellt“, Situationen falsch eingeschätzt, den richtigen Ton nicht getroffen oder Hilferufe nicht gehört habe, sagte der katholische Geistliche in seiner Stellungnahme.

Zugleich verteidigte sich Wolf gegen die gegen ihn im Gutachten der Kanzlei Westphal Spilker Wastl (WSW) erhobenen Vorwürfe. Er habe entgegen der Darstellung der Rechtsanwälte sehr wohl an der Erstellung des Gutachtens mitgewirkt und Fragen zu 20 Fällen auf rund 140 Seiten beantwortet. Auf anwaltlichen Rat hin habe er allerdings nicht auf die sogenannten WSW-Konfrontationsschreiben reagiert. Wolf stellte klar, dass er sich von den Gutachtern in dieser Form zu Unrecht kritisiert fühlt.

„Langatmige Verteidigungsrede“

Seine Stellungnahme stieß im Rundfunkrat auf Kritik der Grünen-Landtagsabgeordneten Sanne Kurz und Martin Runge. Letztere warf Wolf eine „langatmige Verteidigungsrede“ vor; das sei ein „Missbrauch dieses Gremiums“. Der medienpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Helmut Markwort, teilte in einer Presseerklärung mit: Dadurch, dass Wolf als Rundfunkratsvorsitzender nicht zurücktrete, schade er dem Bayerischen Rundfunk und der Kirche weiter.

Dem unabhängigen Gutachten der Münchner Kanzlei WSW zufolge soll Wolf in seinen Ämtern und Funktionen wesentlich dazu beigetragen haben, Missbrauchsdelikte im Erzbistum München und Freising zu vertuschen und zu verharmlosen. Am 27. Januar wurde bekannt, dass Wolf alle seine Ämter und Aufgaben ruhen lässt. Dazu zählen etwa sein Amt des Offizials (oberster Kirchenrichter), des Domdekans, des Leiters des Katholischen Büros in Bayern und der Vorsitz im BR-Rundfunkrat.

Weitere Betroffene melden sich

Derweil haben sich in den gut zwei Wochen seit der Präsentation des Gutachtens weitere Betroffene gemeldet. Bei den unabhängigen Ansprechpersonen für die Prüfung von Verdachtsfällen sind 15 Meldungen eingegangen, die nach derzeitigem Stand den Verantwortungsbereich der Erzdiözese betreffen, wie eine Sprecherin des Bistums berichtete. Dabei gehe es um alte und neue Fälle mit unterschiedlicher Relevanz.

Dazu kommen noch rund hundert Anrufe bei der neu eingerichteten Hotline der Diözese. Diese seien allerdings nicht nur von mutmaßlichen Betroffenen gekommen, sondern auch von „Menschen, die mit der Frage nach einem Kirchenaustritt ringen oder mit der Kirche und den aktuellen Vorgängen ein Problem haben, beispielsweise wegen der Rolle des emeritierten Papstes“, sagte eine Sprecherin. Andere Anrufer thematisierten Vorgänge in ihren Pfarreien, die ganz andere Themen beträfen.

Der Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum, Hans Tremmel, forderte weitreichende Reformen der Kirche. Als Erstes müsse „das unmenschliche System, in dem der Schutz der Institution so gnadenlos Vorrang vor der Lebenswirklichkeit der Menschen hatte, endgültig aufhören“, schrieb der Vorsitzende des obersten Laiengremiums der Erzdiözese, das die Ehrenamtlichen vertritt, in einem offenen Brief. Durch Unterlassen habe die „Institution, die für uns Heimat war und für viele weiterhin ist, auf ganzer Linie versagt“.

Staatsanwaltschaft München ermittelt

Die Ergebnisse des Gutachtens haben bei der Staatsanwaltschaft München I zu umfangreichen Vorermittlungen geführt. Die Anklagebehörde werde „zeitnah entscheiden, ob hinsichtlich einzelner Personen ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist“, wie aus einer am Donnerstag bekannt gewordenen Antwort des Justizministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag hervorgeht.

„Es ist richtig, dass auch eine mögliche Strafbarkeit der Verantwortlichen in der Kirche geprüft wird – ohne Ansehen der Person und selbst wenn es sich um den ehemaligen Papst handelt“, kommentierte der Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn mit Blick etwa auf den emeritierten Papst Benedikt XVI.