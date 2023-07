Die fieberhafte Berichterstattung über den weiterhin ungenannten BBC-Moderator, der einem jungen Menschen mehr als 35.000 Pfund für anzügliche Fotos gezahlt haben soll, hat auch am fünften Tag seit der Enthüllungsgeschichte der „Sun“ nicht nachgelassen. Der BBC-Moderator Jeremy Vine wiederholte am Mittwoch in seiner Hörfunksendung die Forderung an seinen Kollegen, sich zu erkennen zu geben.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London.

Vine gehört zu den Moderatoren des Senders, die sich aufgrund von Spekulationen in den sozialen Netzwerken veranlasst sahen, öffentlich zu erklären, dass sie nicht die männliche Person seien, die beschuldigt wird, die Fotos erworben zu haben. Vine bat den Moderator, seine Identität preiszugeben, damit „völlig unschuldige Kollegen“ nicht „mit noch mehr Gift beworfen werden“. Die BBC, von der Vine überzeugt sei, dass der Moderator sie liebe, sei durch den Skandal in die Knie gezwungen worden.

Die Geheimhaltung der Identität des Betreffenden wird von einigen Rechtsexperten als ein Zeichen der schleichenden Wirkung von verschiedenen Urteilen zum Schutz der Privatsphäre gewertet. Diese hätten eine Grauzone geschaffen und würden Medienorganisationen dazu verleiten, Selbstzensur zu üben. 2018 hatte ein Gericht zugunsten des Popsängers Cliff Richard entschieden, der die BBC im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen wegen Verletzung seiner Privatsphäre verklagt hatte. Und im vergangenen Jahr hatte Bloomberg News vor dem höchsten Gericht ein Verfahren verloren, in dem es um die Benennung eines unter Korruptionsverdacht stehenden Geschäftsmanns ging. In beiden Fällen urteilten die Richter, dass, solange keine Anklage erhoben worden sei, das Recht auf Verschwiegenheit Vorrang gegenüber dem Recht auf freie Meinungsäußerung habe.

Beim jüngsten BBC-Fall kommt Unklarheit darüber hinzu, ob — sofern die Beschuldigungen gerechtfertigt sind — überhaupt ein Straftatbestand besteht. In Großbritannien gelten Jugendliche ab sechzehn Jahren als sexualmündig. Der Austausch von sexualisierten Bildern ist aber erst ab achtzehn Jahren erlaubt. Die junge Person soll nach Angaben seiner Familie siebzehn Jahre alt gewesen sein, als sie begonnen habe, den BBC-Moderator mit erotischen Bildern zu versorgen. Als der Stiefvater des Kindes vor einigen Monaten Anzeige erstatten wollte, befand die Polizei, dass kein Straftatbestand vorliege. Jetzt prüft sie den Fall im Licht der neuen Umstände.

Neue mutmaßliche Opfer

In der Zwischenzeit will die „Sun“ zwei weitere junge Personen aufgetan haben, die mit dem Moderator in Verbindung gestanden haben sollen. Das Boulevardblatt berichtete am Mittwoch, dass der Moderator gegen die Corona-Lockdown-Vorschriften verstoßen habe, um die 23 Jahre alte Person, die er durch eine Dating-App kontaktiert habe, im Februar 2021 zu Hause zu besuchen. Der Moderator habe auf einem Treffen bestanden. Dreimal soll er laut „Sun“ jeweils zweihundert Pfund geschickt und um ein Foto gebeten haben. Er habe dann eins bekommen, auf dem die betreffende Person halbnackt zu sehen war.

Die „Sun“ berichtet außerdem von einer weiteren Person, die siebzehn Jahre alt gewesen sei, als sie bei Instagram Nachrichten mit Kuss- und Herz-Emojis von dem Moderator erhalten habe. Damals habe sie sich nichts dabei gedacht, erzählte die Person der „Sun“. Mit seinem heutigen Wissen sei sie schockiert, weil es sich um einen bekannten Moderator handle, dem jeder vertrauen würde. Die BBC hatte ihrerseits am Dienstagabend von einer Person berichtet, die behauptet, sich von dem Moderator bedroht gefühlt zu haben. Dieser sei durch eine Dating-App mit dem jungen Menschen in Verbindung getreten und habe auf ein Treffen gedrungen. Die Person habe sich jedoch gesträubt. Als sie andeutete, den Moderator eventuell online zu benennen, habe dieser mit drohenden und ausfälligen Nachrichten reagiert.

Der Skandal hat die Veröffentlichung des Jahresberichts der BBC in den Schatten gestellt. Nur die Löhne der höchstbezahlten Moderatoren, allen voran Gary Lineker, schafften es in die Berichterstattung. Der Nachrichtensprecher Huw Edwards, der auf der Lohnskala vom 7. auf den 4. Platz aufgerückt ist, erregte als der Moderator mit der höchsten Gehaltserhöhung Aufsehen.