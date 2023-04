Die Landesanstalt für Medien NRW hat vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf einen Erfolg erzielt. Dort hatten drei große Pornografie-Plattformen des Mindgeek-Konzerns geklagt, weil sie sich nicht an die Vorgaben der Landesanstalt und der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) halten wollten. Diese sehen vor, dass Anbieter pornografischer Inhalte auf ihren Seiten eine Altersverifikationen durchführen, um zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche ihre Inhalte konsumieren. Das Gericht wies die Klage der Plattformen jedoch zurück. Die Anbieter seien zum Jugendschutz verpflichtet.

Wie auch bei anderen Online-Plattformen ging es bei der Gerichtsentscheidung im Kern darum, ob Unternehmen die Gesetze des Landes befolgen müssen, in denen ihre Inhalte abrufbar sind, in diesem Fall Deutschland. Oder ob vielmehr die Gesetze des Landes gelten, in dem der Anbieter seinen Hauptsitz hat, im Fall der drei Internetseiten ist das Zypern. Die Kläger, so das Gericht, könnten sich nicht „auf das sog. Herkunftslandprinzip berufen, wonach für Internetanbieter aus einem EU-Mitgliedstaat grundsätzlich nur die dortigen – im vorliegenden Fall die zypriotischen – Regeln gelten“. Der Jugendschutz sei höher zu bewerten, „weil Kindern und Jugendlichen ernste und schwerwiegende Gefahren durch freien Zugang zu pornografischen Internetseiten drohen“, hieß es in der Begründung.

Plattformen ignorierten Gerichtsentscheid

Tobias Schmidt, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, begrüßte die Entscheidung: „Das Verwaltungsgericht bestätigt mit dieser Entscheidung, dass der Jugendmedienschutz auch im Internet konsequent anzuwenden ist und genau das erwarten wir von den unterlegenen Unternehmen. Es ist überaus irritierend, dass die Anbieter bisher richterliche Entscheidungen ignorieren. Seriöse Unternehmen halten sich an die Gesetze und die Rechtsprechung in dem Land, in dem sie ihr Geld verdienen. Eine weitere Missachtung der Entscheidung werden wir nicht tolerieren und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.“

Die Auseinandersetzung zwischen der Medienanstalt und den Anbietern hatte im Juni 2020 begonnen, als die Seiten der Aufforderung der Anstalt nicht nachkamen, eine Altersverifikation einzuführen. Schon damals hatten die Plattformen vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf und im September 2022 auch vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster geklagt und verloren, die Gerichtsbeschlüsse aber ignoriert.