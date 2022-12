Podcast „Cui Bono II“ : Alle gegen einen

Es gibt eine Generation aus analogen Zeiten, die hat die Neugier auf die Reaktion von Fremden am Ende der Telefonleitung ins Internet transferiert. In der vordigitalen Welt konnte man sich noch übers Telefonbuch beugen und nach – sagen wir – „besonderen“ Nachnamen Ausschau halten, um sich dann mit seinen unreifen Freunden auf einen Anruf-Klingelstreich zu verständigen. Der war in der harmlosen Variante bestenfalls blödsinnig.

Elena Witzeck





In den Chats und Foren der digitalen Neunzigerjahre setzte sich das Spiel mit vorgetäuschten Identitäten fort. Man konnte alles sein, jedes Geschlecht, jedes Alter, berühmt oder unergründlich, man war ja sicher an seiner Tastatur, anonym wie am Hörer, nur dass jetzt nicht einmal das Kichern der herumsitzenden Teenager zu hören war. Und man war unheimlich gespannt darauf, wie der, der da auf der anderen Seite saß, reagierte.

Dann kam Youtube. Und mit Youtube war plötzlich all das zu sehen, was bis dahin verborgen blieb.

Headbangen und Brote schmieren

Rainer Winkler aus Altschauerberg in Mittelfranken begann vor mehr als zehn Jahren mit seinen Youtube-Videos. Das war die Zeit, in der man ausprobierte, wer sich für die bescheidenen Talente, die man hatte, interessierte. Es wurde gekocht, geheimwerkt, doziert, dann persiflierten andere das, was sie da sahen. Manche hatten damals noch Scham oder Hemmungen. Winkler war um die zwanzig und wohnte allein in einem Ort mit 50 Einwohnern. Er nannte sich „Drachenlord“ und war auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Also erklärte er seiner Handvoll Followern, wie man headbangt und Brote schmiert.

Wenn man in dieser Zeit einen ironischen oder albernen Ton traf, konnte es vorkommen, dass man mit ziemlich überschaubarem Inhalt ziemlich erfolgreich wurde. Es konnte aber auch passieren, dass sich andere über einen lustig machten. Und dabei Grenzen überschritten. Oder, noch schlimmer, einen unergründlichen Hass entwickelten, die Art von Hass, die sich später überall im Internet ausbreitete. Das passierte bei Winkler.

Der Fall, den der Podcast „Cui Bono II: Wer hat Angst vorm Drachenlord?“ beschreibt, ist abgründig, am allermeisten in den Passagen, in denen man den „Hatern“ näherkommt, die sich im Verlauf der Jahre in Massen über Winkler hergemacht haben. Und nahe bedeutet, dass sie sich dank guter Recherche selbst erklären, kühl, unaufgeregt. Winkler soll leiden, er soll wüten, er soll aus dem Internet verschwinden, sagen die Hassfans. Und er wütet. Und macht dabei noch einen Fehler, er verrät seine Adresse. Nun marschieren die Hater in Massen vor seiner Haustüre auf.

Kontext der Zeit

Wie erzählt man eine Geschichte von der Grausamkeit aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft, einem quälenden Spiel mit Tausenden Tätern; einem Missbrauch, der jahrelang dauert und von denen, die mitmachen, als eine berechtigte, naheliegende Reaktion auf einen unerträglichen Quälgeist angesehen wird?

Mit dem richtigen Ton, durch genaues Hinschauen, den Kontext der Zeit, als Winkler zu Youtube kam, mit vielen Details erzählt der Podcast die Geschichte. Die erste Staffel von „Cui Bono“, in der es um die Radikalisierung des früheren Radiomoderators Ken Jebsen ging, wurde fünf Millionen Mal abgerufen, sie gewann den Grimme Online Award, den Deutschen Reporterpreis, den Deutschen Podcast Preis. Fast schon ein bisschen zu viel Hype.

Diesmal ist das, was Khesrau Behroz, Tobias Bauckhage und das Team von Studio Bummens mit Musik von Jakob Ilja, dem Gitarristen von Element of Crime, in fünf Folgen produziert haben, noch reduzierter erzählt und verlässt sich auf den inneren Zusammenhang der Geschichte. Wie wird aus kleinen Gehässigkeiten massives Mobbing? Tausende teure Polizeieinsätze und einen Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Winkler später ist klar, so viel organisierten Hass gegen einen Privatmenschen hat es in Deutschland noch nie gegeben.

Erstaunlich, wie Winkler es immer wieder schafft, in die Medien zu kommen, hieß es vor gar nicht allzu langer Zeit in einer Regionalzeitung. So als hätte er es sich ausgesucht, dass seine Hater ihr „Drachengame“ noch fortsetzen, obwohl er längst umgezogen ist, obwohl ihm sein Wunsch nach Aufmerksamkeit längst vergangen ist. Der Podcast „Cui Bono“ stellt der häufig abgeschriebenen Erzählung vom publicitysüchtigen Youtuber eine andere, komplexere entgegen. Sie handelt von einem jungen Mann in einem sehr kleinen Ort, von den Grenzen unserer Strafverfolgung und vom grenzenlosen Hass im Netz.

Cui Bono läuft bei RTL+ und bei Spotify