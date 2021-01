Kulturkampf von oben : Frankreich streitet über seine Karikaturisten

Aktualisiert am

Beleidigung von Inzest-Opfern und sexuellen Minderheiten oder Kniefall vor der politischen Korrektheit? Führen die Karikaturisten den Kultur- und Klassenkampf von oben? „Le Monde“ hat sich für den Dialog zweier Pinguine entschuldigt. Aus Empörung verlässt der Zeichner Xavier Gorce die Zeitung. Mit Ausnahme der Mohammed-Karikaturen hat seit Jahren keine Pressezeichnung für einen derartigen Wirbel gesorgt.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. F.A.Z.

Noch ist die Frisur des amerikanischen Ex-Präsidenten das ergiebigste Sujet. Das „Journal du Dimanche“ zeigte einen kleinen Globus mit Trump in der Umlaufbahn: „Hier spricht die Erde: Wir haben jeden Kontakt zu Ihnen verloren. Ich wiederhole...“ Am Dienstag spielte Trump auf der Seite eins von „Le Monde“ vor einem Wall von Leitz-Ordnern Golf in Florida. „Ist das Ihre berühmte Mauer zu Mexiko?“, fragt der Caddie. „Nein. Es sind die von Biden erlassenen Dekrete.“