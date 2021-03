Nach Streit um Meghan Markle : Fernsehmoderator Piers Morgan wirft das Handtuch

Maya-Adelige in Mexiko : Grabschmuck der „Roten Königin" ausgestellt

So oder zumindest so ähnlich mag sie ausgesehen haben: Archäologen in Mexiko haben die Mumie der sogenannten „Roten Königin" der Maya nachgebildet. Die Figur ist Teil einer neuen Ausstellung und zeigt unter anderem ihre Schmuckstücke.