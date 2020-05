Neue David-Simon-Serie : Es war vielleicht in Amerika

Was, wenn die Vereinigten Staaten einen Faschisten zum Präsident gewählt hätten? David Simon adaptiert Philip Roths „The Plot Against America“ als Serie. Kein Spiel mit historischen Analogien – ein Appell, sich einzumischen.

Als David Simon das Angebot bekam, eine Serie aus Philip Roths Roman „The Plot Against America“ zu machen, lehnte er ab: Barack Obama war soeben als Präsident wiedergewählt worden, und Simon hielt den Stoff dieses kontrafaktischen Romans – statt Roosevelts wird im Jahr 1940 der Antisemit Charles Lindbergh ins Weiße Haus gewählt, worauf Amerika in einen Abgrund aus Rassenhass taumelt – zwar für faszinierend, aber aus der Zeit gefallen. Immerhin hatten die Vereinigten Staaten ihren ersten schwarzen Präsidenten gerade erst im Amt bestätigt.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Und jetzt aber, kurz vor der nächsten Wahl eines amerikanischen Präsidenten, der erneut Donald Trump heißen könnte, ist Simons sechsteilige Serie auch auf Deutsch zu sehen: Anfang 2018 war bekanntgeworden, dass Simon, berühmt geworden mit der Dealer-und-Polizisten-Serie „The Wire“, sich umentschieden und den Roman doch für seinen Haussender HBO adaptiert hatte. So schnell ändern sich die Zeiten für historische Analogien.

Als Roths Roman im September 2004 erschien, hatte man ihn noch als Parabel auf die Herrschaft George W. Bushs gelesen. Der sich damals ebenfalls gerade der Wiederwahl stellte (und sie gewann). Bushs populistisches Werben um das amerikanische Heartland, die Einrichtung der „Homeland Security“ nach dem 11. September, die antimuslimische Stimmung nach den Anschlägen, das Waterboarding als legitimes Mittel im Verhör von Terroristen: All das konnte man damals verstehen wie reale Echos auf Roths historische Dystopie.

Heute wiederum, da Trump im Weißen Haus regiert, ist aus dem gleichen George W. Bush so etwas wie der gute Republikaner geworden. Das ist er zwar nie gewesen, im Gegenteil haben sich in seiner Amtszeit die rechtskonservativen, nationalen Tendenzen in seiner Partei formieren können, die Trump jetzt immer weiter verschärft. Aber im Lichte des jetzigen Amtsinhabers wirkt vieles milder, und tatsächlich gehört Bush ja zu den wenigen Mitgliedern des republikanischen Establishments, die Trump offen kritisieren.

„The Plot Against America“ erzählt die Geschichte der jüdischen Familie Levin aus Newark, in der man die Umrisse der Familie Roth sofort erkennen kann (in der Romanvorlage heißt sie auch genauso). Der Vater, Herman Levin, ist ein Versicherungsvertreter bei Met Life. Die Mutter, Bess, arbeitet in einem Kaufhaus downtown. Der ältere Sohn der Levins, Sandy, ist ein ziemlich guter Zeichner, der jüngere, Philip, ist kaum älter als zehn und sammelt Briefmarken.

Für Philip ist die Welt, was seine Familie ist, und nur langsam entdeckt er, dass es um die Wohnung der Levins in der Dewey Street von Newark herum noch mehr zu entdecken gibt.

Der blonde, antisemitische Pilotenheld

Philip zieht es in diese Welt hinaus, zugleich drängt die Welt aber in seine Familie hinein: Es ist 1940. Hitler hat Europa in einen Krieg gestürzt. Und Charles Lindbergh, der blonde Pilotenheld aus dem Mittleren Westen, der 1927 im Alleinflug der Atlantik überquert hatte, gewinnt die Präsidentschaftswahl gegen den Demokraten Roosevelt: mit dem Versprechen, die Vereinigten Staaten aus diesem Krieg herauszuhalten. (In Wahrheit sind die beiden nie gegeneinander angetreten, Roosevelt hat 1940 gegen Wendell Willkie gewonnen.)

Das ist die Ausgangslage des Romans und dieser Serie. Im Grunde hat Roth eine historische Variante von seiner eigene Familiengeschichte abgezweigt, um den Plot in Gang zu bringen – und den Lauf der Dinge zu ändern. Die Ausgangslage ist historisch verbrieft: Lindbergh hatte zu Kriegsbeginn tatsächlich Zehntausende Amerikaner zu Kundgebungen gelockt, auf denen er sich gegen die Entsendung von Truppen nach Europa aussprach; zu seinem „America First Committee“ gehörte auch Henry Ford, Pionier der Fließbandarbeit und Antisemit.