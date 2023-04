Wer kann schon von sich behaupten, die musikalische Geburtsstunde von Jimi Hendrix miterlebt zu haben? Peter Urban kann, er war dabei, bei jenem Cream-Konzert im Oktober 1966 im College Polytechnic an der Regent Street in London. Selbst Cream-Gitarrist Eric Clapton hatte keine Ahnung, was an diesem Abend passieren sollte. Auch für ihn war es erst nur irgendein Musiker aus Amerika, der zu einer Gitarre griff und plötzlich alle an die Wand spielte.

Erst viel später erfuhr Peter Urban aus erster Hand, nämlich von Eric Clapton, wie es dazu gekommen war: Hendrix’ Entdecker und Manager Chas Chandler hatte die britische Band Cream überredet, den ihnen Unbekannten auf die Bühne zu lassen. Der habe dann beim Blues­song „Killing Floor“ die Gitarre mit den Zähnen gespielt.