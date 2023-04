Aktualisiert am

Als Katrin Vernau als Intendantin beim RBB anfing, fand sie Trümmer vor. Dafür hatte ihre Vorgängerin gesorgt. Zu deren Wirken spricht Vernau Tacheles. Ist der RBB jetzt pleite? Will sie Intendantin bleiben?

Seit September 2022 sind Sie Intendantin des RBB. Vorher waren Sie Verwaltungsdirektorin im WDR. Der WDR hatte 2020 und 2021 vor dem RBB den ARD-Vorsitz. Da müssten Sie doch einige der heute kritisierten Vorhaben auch gesehen haben, oder? Blieb die Misswirtschaft beim RBB der ARD verborgen?

Es gab einige Äußerungen und auch Entscheidungen von Frau Schlesinger, die für die ARD unüblich waren. Aber der Vorsitzende ist kein Chefkontrolleur, denn die ARD ist eine Arbeitsgemeinschaft eigenständiger Anstalten. Das Ausmaß der Misswirtschaft beim RBB habe auch ich erst aus den Medien erfahren – bevor ich nach meinem Antritt als Intendantin durch Nachfragen und eigene Recherchen noch weitere Missstände identifiziert habe. Was mir auffiel, als der RBB 2022 den ARD-Vorsitz übernommen hat: Anstatt den eigenen Sender zu konsolidieren, lag der Fokus des RBB darauf, Finanzmittel innerhalb der ARD umzuverteilen. Das habe ich als Mitglied der ARD-Finanzkommission wohl wahrgenommen. Wissen Sie, Frau Schlesinger neigte dazu, Kollegen, die sich mit fachlichen Argumenten zwischen sie und ihr Ziel stellten, gern auch mal zusammenzufalten – anstatt sich von fachlichen Argumenten überzeugen zu lassen. Zudem tendierte sie dazu, bei den Ausgaben in Größenordnungen zu denken, die für eine beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Anstalt nicht angemessen sind. Oder Hinweise, die nicht zu den Plänen passten, wurden einfach ignoriert. Beispielsweise hatte die Kommission zur Ermittlung des Finanz­bedarfs KEF die Anstalten aufgefordert, Mehrerträge aus dem Rundfunkbeitrag in einer Sonderrücklage für die kommende Beitragsperiode anzusparen und nur für unabdingbare, nachgewiesene Mehrbedarfe mit Kenntnis der KEF einzusetzen. Der RBB hat diese Aufforderung schlicht überhört und setzte das Geld einfach im Haushaltsplan für 2023 und 2024 ein.