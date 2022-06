Aktualisiert am

TV-Gebühren in Frankreich

TV-Gebühren in Frankreich :

TV-Gebühren in Frankreich : Linke Volkserziehung?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron während eines auf dem ehemals öffentlich-rechtlichen Sender TF1 ausgestrahlten Interviews bei seinem Besuch in Kiew Bild: AFP

„Wir waren keineswegs Fans der Gebühren“, kommentierten vor ein paar Tagen die erzürnten Abgeordneten der kleinen Kammer ihren Vorschlag, Frankreichs öffentlich-rechtliche Sender zusammenzulegen – die Auslandssender und das Archiv INA inklusive. Die Senatoren plädieren für eine einzige Gesellschaft. Ersparnis: zehn Prozent (von vier Milliarden). Das Projekt ist die Antwort des Parlaments auf Macrons Versprechen, die Gebühren abzuschaffen. Vorgebracht hatte ihn der Präsident am Ende des Wahlkampfs, Éric Zemmour und Marine Le Pen waren ihm längst zuvorgekommen.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

Von einer Umsetzung bereits im Herbst war nie die Rede. Doch Macron will mit ihr sein erstes Wahlversprechen einlösen. Das Parlament, das unter seiner Präsidentschaft weiter abgewertet wurde und am Sonntag neu bestellt wird, hatte nichts zu sagen. „Seit 2020 warten wir auf Vorschläge der Regierung“, empört sich der Sprecher der im Senat zuständigen Kommission, Roger Karoutchi: „Immer wieder haben wir nachgehakt. Es herrscht die absolute Leere an Ideen und Vorstellungen. Wir brauchen dringendst ein strategisches Projekt.“