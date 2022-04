Justizwillkür in der Türkei : Das Urteil gegen Osman Kavala ist ein Verbrechen

Falls jemand gehofft hatte, in der Türkei gebe es noch ein Körnchen Gerechtigkeit und Vernunft, so kam das Urteil im sogenannten Gezi-Prozess wie ein Schlag ins Gesicht. In einer tragikomischen Justiztravestie verurteilte ein Istanbuler Strafgericht den Mä­zen und Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala am Montag zu lebenslanger Haft unter verschärften Bedingungen (also oh­ne Aussicht auf vorzeitige Entlassung), weil er versucht haben soll, „durch Finanzierung der Gezi-Park-Proteste 2013 die Re­gierung zu stürzen“.

Sieben Mitangeklagte – Mücella Yapici, Cigdem Mater, Hakan Altinay, Mine Özerden, Can Atalay, Yigit Ekmekci und Tayfun Kahraman – wurden zu jeweils 18 Jahren Haft verurteilt und unmittelbar nach der Ur­teilsverkündung festgesetzt.