Der Schulleiter des renommierten Eliteinstituts „Sophianum“, Paul Paulitz, fällt vom Paulsdamm ins Paulstal und ist, weil so ein Staudamm recht hoch ist, nun tot. Das kann aus diversen Gründen kein Zu­fall sein, und womöglich auch kein Selbstmord. Erstens weil sich vor Jahren eine Schülerin seiner Schule exakt dort in den Tod stürzte, weil sie seine Schikanen nicht mehr aushielt. Zweitens weil es einem Schüler zwei Tage vor Paulitz’ Fall genauso ging, nur dass es in seinem Fall das Schulfenster und der Schulhof waren. Drittens war Paul Paulitz ein derartiges Ekel, dass sich erschreckend viele Menschen fänden, die ihm einen Schubs über das Geländer verpassten, hätten sie die Gelegenheit dazu, darunter haufenweise Schüler und Ehemalige. Gefasst wird der Schubser allerdings nie. Einige Jahre später wird der Fall wieder aufgerollt, und da setzt die Erzählung ein.

Der Ermittler bringt eigentlich al­le Klischees seines Standes mit: Trenchcoat, eine gewisse Lakonie, furztrockener Humor, undurchsich­tiges bis nichtexistentes Privat­leben und eine unersättliche Vorliebe für Kuchen, allerdings handelt es sich hier um eine Ermittlerin, nämlich Elfriede Grünberger (Sissy Höf­ferer), unterstützt vom ihr rhetorisch hoffnungslos unterlegenen, allerdings nicht dummen Sidekick Leodolter (ohne Vornamen, gespielt von Tobias Resch). Grünberger wurde zu den „Cold Cases“ abgeschoben und muss nun, ohne große Aussicht auf Erfolg, ungelösten Fällen nach­spüren.

Video starten Serientrailer : „Tage, die es nicht gab“ Video: ARD, Bild: ARD/ORF/MR Film/Thomas Ramstorfe

Mit wenig Aussicht auf Erfolg schaut sie sich nun am Zollberg um, einem Nobelvorort bei Salzburg. Wer hier wohnt, schickt seine Kinder aufs Sophianum und war seit mindestens zwei Generationen selbst an dieser Schule. So wie Christiane Boj (Franziska Hackl), die den Selbstmord ih­res Sohnes Balthasar nicht überwindet. Ebenso die drei Kinder der Staatsanwältin Miriam Hintz (Franziska Weisz), Noch-Gattin des Ge­richtspräsidenten Joachim Hintz. Dazu kommt die handfeste Speditionsgeschäftsführerin Doris Hauke (Diana Amft) mit ihrer altklugen Tochter Sarah und ihrem Gatten Se­bastian (Rick Kavanian), einem Fernsehkoch. Sie hat nur eine Schwäche, nämlich ihre herrische Mutter Berta (Jutta Speidel), unter deren Fuchtel sie von Kindheit an steht. Vierte im Bunde ist Ines (Jasmin Gerat), die, seit sie nach Paris gezogen ist und einen Franzosen geheiratet hat, Inès heißt und auf den Accent grave allerhöchsten Wert legt. Nun ist sie wieder zurück am Zollberg, weil Sohn Olivier in beschaulicher Umgebung von den Drogen loskommen soll.

Zwischen Drama und unterkühlter Komik

Wem die Konstellation aus mehreren Müttern, einer Schule und einer Leiche bekannt vorkommt: Ja, das er­innert alles sehr an „Big Little Lies“, die amerikanische Erfolgsserie, in der Reese Witherspoon, Laura Dern, Shaylene Woodley, Zoë Kravitz und Nicole Kidman ein Ekel von einem Gatten eine Treppe herunterstoßen und man jede einzelne dafür beglückwünschen möchte, solange man nicht genau weiß, welche es am Ende war, weil alle dichthalten. Wie bei „Big Little Lies“ sind die Häuser groß und teuer, die privaten Probleme ebenso und alles wäre furchtbar, wenn die Freundschaft zwischen den Frauen nicht wäre. Dass solche Serien immer seltener das ausgelatschte Klischee der Stutenbissigkeit bemühen, kann man dabei als erfreulichen gesellschaftlichen Erfolg verbuchen.

Zum Glück ist dann alles anders als beim amerikanischen Vorbild. Drehbuchautor Mischa Zickler hat ganz andere Geschichten zu erzählen, vom Sorgerechtsstreit zwischen Miriam und ihrem Mann Joachim; von Christianes Trauer, ihren Versuchen, ein Kind zu bekommen und ih­rer Unfähigkeit, ihren Roman zu be­enden; von Doris’ verzweifelten Versuchen, endlich auf eigenen Beinen zu stehen und sich bei der Mutter den Respekt zu verschaffen, den sie bei ihren Lastwagenfahrern längst ge­nießt. Und von Inès’ Unfähigkeit, ih­ren Sohn zu lieben, der sie immer wieder verletzt. Ein paar der Figuren geraten etwas zu abgrundtief böse, aber das nimmt man gern hin, denn es bleibt alles höchst unterhaltsam und spannend. Loben sollte man auch die Regie von Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger, die die Ba­lance zwischen Drama und leicht un­terkühlter Komik halten, ohne je­mals in eine der beiden Richtungen zu kippen.

Tage, die es nicht gab startet heute um 20.15 Uhr im Ersten, abrufbar in der ARD-Mediathek.