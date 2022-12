„Die Lederhosenaffäre“ : Der Name der Hose

Man fühlt sich schon ein wenig beklommen, ausgerechnet als Piefke ausgerechnet Österreichern mangelnde Humorfähigkeit vorwerfen zu müssen, aber so ist das nun einmal, da müssen wir jetzt zusammen durch. Besagte Österreicher haben nämlich einen Film auf die Welt losgelassen, der „Die Lederhosenaffäre“ heißt und eine Komödie sein will. Ist er auch, nämlich eine aus der Reihe „Stadtkomödie“ des ORF, nur leider keine besonders gute.

Die Stadt, das ist in diesem Fall die alpine Randmetropole Innsbruck, aber das ist eigentlich auch egal. Im Mittelpunkt steht der Student Konstantin, der Rechtsanwalt werden will, und daher „Jus“ studiert, wie das in Österreich heißt. Nun organisiert er einen Streik ge­gen Studiengebühren, wogegen eigentlich nichts zu sagen ist, aber er hat einen Campingkocher nicht recht unter Kon­trolle und fackelt versehentlich die Unibibliothek ab. Davon sieht man nichts, aber Armin Wolf, der ein paarmal als er selbst die „Zeit im Bild“-Nachrichten verlesen darf, vermeldet das in seiner angenehm trockenen Art. Und das sind auch leider die komischen Höhepunkte dieser länglichen neunzig Minuten.

Stefan Pohl als Konstantin Zeller ist nämlich ein ziemlich planloser Lauch, und keiner der besonders sympathischen Art. Er verhaspelt sich, er rudert herum, er ist sprachlos, und das ist leider an keiner Stelle besonders komisch. Auf diese Weise dilettiert er sich durch seine Stelle als Konzipient, eine Berufsbezeichnung, die man zuletzt bei Kafka vernommen hat, der ein solcher war, aber tatsächlich entspricht das ungefähr einem Rechts­referendar in einer Anwaltskanzlei. Also jemand, der das Examen nicht geschafft hat und nun in irgendeiner grauen Ecke sitzt und für ein Gnadenbrot graue Dinge tut. Aber auch dort wird er entlassen und teilt im Auftrag seiner Mutter Flyer aus – die Schauspielerin Katja Lechtaler ist als Mutter nur zehn Jahre älter als der Filmsohn und sieht höchstens fünf Jahre älter aus, was die Sache ungut und vermutlich unfreiwillig ins Ödipale verschiebt. Die Flyer verteilt er aus Slapstickgründen in einer Ritterrüstung. Außerdem hat die kulturell engagierte Mutter einen griechischen Bildhauer zu Gast, der nackt im Garten meißelt, aber das ist für die Restgeschichte nun wirklich völlig egal, das tut der nur aus Komödiengründen.

Queste nach der Urlederhose

Die Restgeschichte taucht erst dann überhaupt auf, als er in Vollritterblech seiner Jugendliebe Olivia über den Weg läuft, die mit ihrem ungehobelten Mann in einer Hinterhofmanufaktur liebevoll gefertigte kurze Lederhosen herstellt und von einem deutschen Heuschreckengroßkapitalisten-Lederhosenhersteller markenrechtlich verklagt wird. David, Go­liath, dings. Ja, und Konstantin schämt sich vor Olivia für seinen verkrachten Abschluss, und sie weiß nicht, dass er kein Anwalt ist und nicht in einer Großkanzlei arbeitet, aber da stottert er halt wieder einmal herum und zack hat er den Fall am Hals, man hat es ja schon geahnt, denn man hat auch schon ein paar Komödien gesehen im Leben, und die funktionieren ja alle haargenau so. Keine Überraschungen an dieser Stelle.

Es gibt dann außerdem noch ein paar mehr oder weniger komische Randfiguren, die Karikatur eines abgesetzten FPÖ-Bürgermeisters, die Presse, die aufmerksam wird, die ehemalige Professorin von Konstantin, die die Gegenseite vertritt, eine bayrische Bürgermeisterin und einiges an Staffage mehr, die in Stellung gebracht wird, um dem ohnehin lebensuntüchtigen Konstantin das solche noch schwerer zu machen.

Und schließlich Olivias Schwieger­vater, Einsiedler auf einer Berghütte, Hü­ter der Entwurfszeichnung der aller­ersten kurzen Urlederhose, die es in einer abenteuerlichen Queste über unwegsame Bergpässe zu finden gilt. Inzwischen hat sich die Aushilfssekretärin Uli dem tapferen Ritter angeschlossen und fungiert als Love Interest, was der in seiner Verpeiltheit natürlich nicht mitbekommt. Gut, als sie ihn dann küsst, dann schon, man hat es ja schon geahnt, man hat ja schon ein paar Komödien gesehen im Leben.

Unangenehm unüberraschenderweise geht dann alles gut aus, weil Konstantin dann doch ab und zu ein paar Geistesblitze ereilen und er den markenrechtlichen Lederhosenfall, den sich zwischenzeitlich sein Ex-Chef unter den Nagel gerissen hat, glimpflich zu einem Ende bringt und sein Leben auch wieder irgendwie he­rum­reißt. Beziehungsweise tut Uli das, so verpeilte Typen wie Konstantin schaffen das nie allein. In allen Komödien gibt es diese Ulis, aber sie sind nie die Haupt­figuren. Denn dann würde man die Ge­duld mit diesen Konstantins womöglich endgültig verlieren.

