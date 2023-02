Der ORF soll wie die öffentlich-rechtlichen Kanäle in Deutschland künftig eine Haushaltsabgabe bekommen. Gleichwohl muss der Sender sparen. Die Regierung will die Geührenzahler entlasten.

Der österreichische öffentlich-rechtliche Rundfunk soll nach dem Willen der „türkis-grünen“ Regierung in Wien künftig ähnlich wie in Deutschland über eine Haushaltsabgabe finanziert werden. Sie soll für den ORF an die Stelle der bisherigen geräteabhängigen Gebühreneinziehung (GIS) treten. Das wurde vor einer Sitzung des ORF-Stiftungsrats (so heißt das von der Politik dominierte Aufsichtsgremium) am Montagnachmittag übereinstimmend berichtet. Damit würde die Einnahmebasis deutlich erweitert, von einigen hunderttausend zusätzlichen Zahlern ist die Rede. Trotzdem muss der ORF gleichzeitig ein großes Sparpaket schnüren: 300 Millionen Euro bis 2026.

Denn zum einen, so die Vorgabe aus der Regierung, soll der Beitrag für den Einzelnen wenigstens geringfügig sinken. Vor allem aber hätte sowieso bei unveränderter Einnahmenlage ein jährliches Minus von 70 bis 130 Millionen Euro gedroht. Diese Prognose hatte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann Ende des vergangenen Jahres mitgeteilt. Grund seien, so hieß es damals, die Teuerung und die hohen Energiekosten, aber auch erwartete GIS-Abmeldungen.

„ORF-Rabatt“ für mehr Akzeptanz

Bisher nimmt der ORF 676 Millionen Euro pro Jahr aus der GIS ein. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat einen „ORF-Rabatt“ gefordert, also dass die Gebühr für den Einzelnen sinkt. Das soll die Akzeptanz der Umstellung verbessern, die kein Projekt dieser Regierung war, sondern vom Verfassungsgerichtshof erzwungen wurde. Das Gericht hatte die „Streaminglücke“ bemängelt, also dass Nutzer von Online-Angeboten des ORF nichts dafür zahlen müssen.

Bisher müssen Haushalte mit mindestens einem Empfangsgerät zwischen 22,45 und 28,65 Euro zahlen. Die Spreizung liegt daran, dass die GIS-Gebühr nicht nur dem ORF zugutekommt. Der Bund kassiert (neben der Umsatzsteuer) zwei Euro, mit denen der Privatrundfunk gefördert wird. Und die Bundesländer dürfen auch noch einen Aufschlag erheben, der zwischen null (in Vorarlberg und Oberösterreich) und 6,20 Euro beträgt. Die Länder geben das Geld für kulturelle oder soziale Wohltaten aus oder stecken es einfach in ihr Landesbudget. Dass die Regierung die Kraft hat, an dieser skurrilen Konstruktion zu rütteln, muss bezweifelt werden.

Allein die Erhebung und Kontrolle der GIS kostet den ORF jährlich 40 Millionen Euro, da steckt also einiges Sparpotential drin. Doch muss auch in die Substanz eingeschnitten werden. Kolportiert wurden als mögliche Streichkandidaten: das Radio-Symphonieorchester, die Spartenkanäle Sport Plus oder ORF III (Kultur) sowie bisherige Streamingportale, die in ein künftiges Streamingkonzept eingebettet werden könnten. Die Spartensender werden im ORF-Gesetz erwähnt, müssen demnach aber nur „nach Maßgabe der wirtschaftlichen Tragbarkeit“ betrieben werden.

Nach der Sitzung des Stiftungsrats bestätighte der ORF-Intendant Roland Weißmann, dass sein Sender bis 2026 rund 300 Millionen Euro einsparen werde. Er habe dem Stiftungsrat ein entsprechendes Konzept vorgestellt. Für das ORF Radio-Symphonieorchester (RSO) könnte dies das Ende bedeuten. Der Kanal ORF Sport + könnte ins Programm von ORF 1 und ins digitale Angebopt wandern. Die Gebührenfirma GIS soll verkleinert werden, hieß es. „Der ORF hat in der Vergangenheit immer wieder gespart“, sagte Weißmann nach der Sitzung.