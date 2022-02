Was Amateure im Netz aufklären : Wo die Panzer aufmarschieren

Panzer. Überall Panzer. Wer sie einmal anrollen sieht, sieht sie bald ständig. Täglich laden Nutzer der Videoplattform TikTok neue Aufnahmen von Militärfahrzeugen an der ukrainischen Grenze hoch, Panzer, die durch belarussische Dörfer fahren, Konvois auf russischen Autobahnen, kilometerlange Schlangen parkender Wagen, Eisenbahntransporte mit Raketenwerfern, Flugabwehrsystemen und Minenlegern. Die meisten Clips stammen von Amateuren, von Bewohnern der Region, die den Manövern der russischen Truppen eher zufällig begegnen und sie zwischen Bildern von spielenden Kindern in ihr Profil hochladen. Oder von den Überwachungskameras, die in russischen Autos weit verbreitetet sind, um die Fahrer bei Unfällen vor korrupten Polizisten zu schützen.

Harald Staun Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Dank des Algorithmus von TikTok, der Nutzern mit Vorliebe Videos zeigt, die denen ähneln, die sie schon angeschaut haben, wird daraus leicht eine Invasion. Die Aussagekraft der Videos kann der Algorithmus leider nicht beurteilen, er unterscheidet nicht, ob die Panzer vor ein paar Stunden hinter Belgorod oder vor Jahren vor Moskau unterwegs waren. Aber zum Glück gibt es heute eine Schar von freiwilligen Faktencheckern, die das überprüfen. Und die dabei über Mittel verfügen, die selbst vor ein paar Jahren noch zu den avanciertesten Waffen der Geheimdienste gehört hätten.

„Osint“ lautet der angemessen an Militärjargon erinnernde Begriff, der die Demokratisierung nachrichtendienstlicher Praktiken beschreibt, „Open Source Intelligence“. Die Amateurfilmer von TikTok sind dabei gewissermaßen die Bodentruppen. Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine liefern sie oft erste Hinweise auf Truppenbewegungen, die dann verifiziert und mit Bildern kommerzieller Anbieter von Satellitenfotos abgeglichen werden. Dabei veröffentlichen die Privatermittler ihre Daten in den sozialen Medien oft Tage vor den offiziellen Stellen. Bereits am 5. Februar etwa meldete ein Beobachter auf Twitter die Verlegung einer Brigade mit mehr als 50 Panzern in die Nähe der ukrainischen Grenze, die erst neun Tage später von amerikanischen Behörden bestätigt wurde. Selten zuvor konnte die Öffentlichkeit Truppenbewegungen so genau nachverfolgen wie im Moment jene der russischen Armee. Auch die Tatsache, dass der angekündigte Rückzug nur ein Lippenbekenntnis war, konnten Osint-Ermittler leicht belegen.

Geheimdienste fürs Volk

Auf Twitter bilden die Analysten mittlerweile eine lebendige Gemeinschaft. Militärexperten wie Rob Lee, ein Student am Department of War Studies am King’s College in London (120 000 Follower) oder sein Kollege Michael Kofman vom amerikanischen Militärforschungszentrum CNA (53 000 Follower) posten seit Monaten Videos von russischen Truppen und versuchen, die Puzzleteile zu einem größeren Bild zusammenzusetzen. Eine der bekanntesten Plattformen für Osint-Recherchen, vor allem wenn es um die Machenschaften des russischen Regimes geht, ist das britische Kollektiv Bellingcat, das unter anderem die mutmaßlichen Giftmörder des russischen Ex-Agenten Sergej Skripal als Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes enttarnte. Oder nachwies, dass der Passagierflug Flug MH 17 über der Ostukraine von einem russischen Raketenwerfer abgeschossen wurde, dessen Weg durch den Donbass auf Youtube und in den sozialen Medien so gut dokumentiert ist wie eine Klassenfahrt. „An Intelligence Agency for the People“ nennt sich Bellincat, ein „Geheimdienst fürs Volk“.

Aber auch immer mehr Hobbyermittler versuchen in ihrer Freizeit, Kriegsverbrechen oder Menschenrechtsverletzungen aufzudecken. Zum Beispiel Menschen wie Benjamin Strick, der mit seinen Recherchen bereits ein Massaker im Sudan dokumentiert hat oder Beweise für den Genozid an Rohingya in Myanmar geliefert hat. Für die Analyse der Bilder und Daten greifen Strick und seine Mitstreiter auf Instrumente zurück, die jedem im Netz zur Verfügung stehen. Dazu gehören spezielle Suchmaschinen (für soziale Medien, Fotos oder Datenbanken) oder Übersetzungsprogramme, Kartendienste oder Verzeichnisse von Flugrouten oder Bahnstrecken, aber auch Standarddienste wie Google Earth oder Street View.