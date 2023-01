Onlineprojekt „Amal!“ : Hoffnung pflanzen

Zum Jahreswechsel nimmt die dritte journalistische Redaktion der Onlineplattform „Amal“ ihre Arbeit auf. „Amal“ steht auf Arabisch für „Hoffnung“. Die Redaktionen dieses Namens produzieren Lokalnachrichten auf Arabisch, Dari und seit 2022 in ukrainischer Sprache für nach Deutschland Geflüchtete.

Mit „Amal Berlin!“ und „Amal Hamburg!“ fing es an, im Januar stößt eine Redaktion für das Rhein-Main-Gebiet hinzu: „Amal Frankfurt!“. Hier wirken junge Journalisten, die ihren Beruf in ihren Heimatländern nicht ausüben können. 2017 wurde das Projekt ins Leben gerufen, mit zunächst zehn Journalisten in Berlin, an den nunmehr drei Standorten sind es mittlerweile 25.

Journalisten aus Afghanistan, Syrien, Iran, Ägypten oder der Ukraine berichten hier in ihrer Muttersprache über Politik, Wirtschaft und das lokale Geschehen – vor Ort und in den Heimatländern ihres Publikums. In Frankfurt berichten sechs Mitarbeiter, jeweils zwei pro Sprache – Arabisch mit Haythma Abo Taleb und Souzan Nassri, Parwiz Rahimi und Sona Sahar in der Dari-Redaktion und Tamriko Shoshyashvili und Olena Iskorostenska auf Ukrainisch. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Julia und Cornelia Gerlach in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Journalistenschule. Unterstützt und finanziell gefördert wird es von der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), der Körber-Stiftung, der Schöpflin-, der Mercator- und der Crespo-Stiftung.

Zum Fünfjährigen im September zog „Amal“ ein positives Zwischenfazit. „Amal Berlin!“ zählt 110.000 Follower auf Facebook, das Schwesterprojekt in Hamburg 17.000.

Welche Themen bewegen die Leserschaft und die Redaktion?

Antisemitismus, arabische Clans in Deutschland, Gewalt gegen Frauen und Fragen der Religion spielen eine große Rolle. Hierzu diskutieren die Leserinnen und Leser im Netz, moderiert von den Journalisten. Deren Perspektiven unterscheiden sich deutlich. Die arabischen und persischen Journalisten nehmen Deutschland in den Blick. Ihre Leserschaft ist nicht zuletzt mit der großen Fluchtbewegung 2015 ins Land gekommen und findet sich vor allem, wo „Amal“ auch sitzt – in Berlin, Hamburg und Frankfurt. Die ukrainischen Journalisten befassen sich verständlicherweise vor allem mit dem russischen Angriffskrieg auf ihre Heimat. Die nach Deutschland geflüchteten Ukrainer suchen nach aktuellen Nachrichten über ihr Land, den Krieg und Russland. Sie trägt die Hoffnung, möglichst bald zurückkehren zu können.

Gibt es auch Kritik an „Amal“?

Durchaus, sagt Julia Gerlach im Gespräch. Doch falle diese moderat aus. So habe das „Hamburger Abendblatt“ kritisiert, dass „Amal“ sein eigentliches Ziel der Integration verfehle. Mit einer Berichterstattung über Deutschland in den Herkunftssprachen nehme für Geflüchtete die Notwendigkeit ab, Deutsch zu lernen. Zwar sorge ein journalistisches Angebot in der Muttersprache anfangs für eine Verständnishilfe und trage zur Orientierung bei. Auf lange Sicht trage das aber nicht. Dabei will „Amal“ beides leisten: eine Brücke zu den Herkunftsländern bauen und Hilfe beim Start und bei der Integration in der deutschen Gesellschaft leisten.

Für eine gewisse Skepsis, heißt es, sorge auch die kirchliche Basis von „Amal“. Zusammen mit der Evangelischen Kirche entwickelt, finanziell gefördert durch unter anderem kirchennahe Stiftungen, stellt sich die Frage, warum das gerade für diese eine Aufgabe ist. „Amal“, sagt Julia Gerlach dazu, berichte nicht nur über die säkulare Welt, gleichwohl gebe es auch keine besondere Betonung kirchlicher Aktivitäten. Bei der überwiegend muslimischen Leserschaft mag es Vorbehalte durchaus geben.

Er verstehe sich als Brückenbauer, sagt der von Fotografie begeisterte Journalist Parwiz Rahimi. Durch seine Berichterstattung auf Dari erreiche er nicht nur Menschen in Deutschland. Wenn er und seine Kollegen Konflikt- und Tabuthemen in ihren Heimatländern aufgriffen, etwa die Lage der von den Taliban inzwischen fast völlig entrechteten Frauen in Afghanistan, in ihrer Muttersprache schreiben, interessiert das auch ein Publikum jenseits der deutschen Grenzen. Auf dieses Wirkpotential setzten die Journalisten, wonach ihr Projekt heißt: ihre Hoffnung.