Schachboom im Netz : Oh nein, meine Königin!

Im Schach ist es für Laien mitunter leichter zu verzweifeln als den Überblick zu behalten. Doch auch die Meister hadern: „Oh no, my Queen“. Erfahrenere Schachspieler werden die Ironie des oft wiederholten Ausspruchs Eric Rosens verstehen, als das berühmte „Stafford Gambit“, eine Eröffnungsvariante der sogenannten Russischen Verteidigung, in seinem Spiel ein weiteres Opfer fordert. Was im ersten Moment nach einer „hängenden Dame“ (so nennt man im Schachjargon eine Figur, die ohne Konsequenzen geschlagen werden kann) aussieht, erweist sich als tödliche Falle für den Gegner des Internationalen Meisters – der zweithöchste Titel, der vom Weltschachverband verliehen wird. Denn das erzwungene Matt in zwei Zügen folgt augenblicklich.

Eric Rosen lacht, und mit ihm lachen mehr als tausend Zuschauer. Doch wo konnte sich während der Pandemie eine so große Menschenmenge versammeln, nur um einer in­offiziellen Schachpartie ­ – einer Schachpartie mit drei Minuten Bedenkzeit pro Spieler ­ – beizuwohnen?