Olympia-Attentat 1972 : Die Schatten des Schwarzen Septembers

Am 5. September 1972, 36 Jahre nach 1936, wurde die Heiterkeit der Münchner Olympia-Party durch den Einbruch der Realität des Terrors unterbrochen. Und wenn man sich heute, 50 Jahre nach diesem Schock, an die Anschläge von damals erinnert, dann ist die Frage: Woran eigentlich? Die Auswahl an unvergesslichen Motiven ist groß genug: die Eröffnungsfeier in jenem spektakulären Stadion, das selbst beinah zu tanzen schien; die Polizisten, in ihren harmlosen zartblauen Jacketts oder in alberner Verkleidung in Trainingsanzügen auf dem Dach des Olympiadorfes; der Terrorist auf dem Balkon mit Strumpfmaske überm Gesicht, der Anführer Issa, der mit seinem weißen Fischerhütchen fast aussah, als wäre auch er vom Modedesigner André Courrèges eingekleidet worden. Oder der ausgebrannte Hubschrauber nach dem katastrophalen Ende der Befreiungsaktion auf dem Flughafen von Fürstenfeldbruck.

Spätestens alle zehn Jahre versucht das Fernsehen, diese Bilder wieder zum Leben zu erwecken, in diesem Jahr so umfangreich wie nie: Der Bayerische Rundfunk nimmt gleich zwei Themenwochen ins Programm, dazu gibt es zwei Podcasts und ein Virtual-Reality-Projekt. Das ZDF sendet zwei Dokumentationen, die ARD die vierteilige Doku-Serie „Tod und Spiele“. Der Bezahlsender Sky ist diesmal mit dem unvermeidlichen Doku-Drama an der Reihe („1972 – Münchens schwarzer September“) und zeigt außerdem die Thriller-Serie „Munich Games“, die auf ganz eigene Weise auf die Motive der Anschläge Bezug nimmt.

Die Opfer wurden lange vergessen

Auch wenn es bei jeder Wiederauflage des Jahrestags nur wenige neue Erkenntnisse gibt, kann man gegen das Ritual der Erinnerung erst einmal nicht viel sagen. Schließlich hat das Land die Opfer und deren Hinterbliebene lange genug vergessen. Erst vor fünf Jahren wurde in München ein halbwegs angemessener Erinnerungsort eröffnet, jahrzehntelang gab es nur eine einfache Gedenktafel. Und wenn der Bundesrepublik, wie der aktuelle Streit um Entschädigungszahlungen zeigt, der Respekt für die Familien so wenig wert ist, dass sie nun wohl in einer Woche eine Gedenkfeier ohne die wichtigsten Gäste veranstalten muss, ist es wenigstens ein kleiner Trost, wenn sie anderswo ab und zu erzählen können, wie es ihnen gerade geht.

Sosehr sich aber die alten Bilder auch eingebrannt haben mögen, sie wirken doch bei jeder Neubetrachtung anders. 50 Jahre nach dem Anschlag wiederholt sich der Schock von damals dabei gewissermaßen auf doppelte Weise. Schon der Umstand, dass der Horror von München inzwischen länger zurückliegt, als es der Holocaust damals tat, will einem nicht so leicht in den Kopf. Die Siebziger erscheinen heute viel gegenwärtiger, als es, jedenfalls im Rückblick, zu jener Zeit die Erinnerung an Nazideutschland war. Was einerseits wohl immer noch auf den Erfolg der Münchner Imagekampagne zurückzuführen ist, die sich so sehr bemühte, die braune Vergangenheit mit freundlichen Pastelltönen zu übermalen. Die „tollen Farben“ etwa, so beschreibt es in der Sky-Doku Guido Schlosser, einer der Polizisten, die damals auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck den Befehl verweigerten, seien damals ja überhaupt erst „neu erfunden worden“. Und andererseits wirken die Polizisten mit ihren vorsintflutlichen Handys oder die Reporter in den Anfängen einer allgegenwärtigen Live-Berichterstattung eher wie Vorboten der Lebenswelt von heute als wie die Kinder der Nazis.