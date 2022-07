Wegen Oligarchengesetz : Rinat Achmetow gibt sein ukrainisches Medienimperium auf

Es war eine Sensation, die Rinat Achmetow am Montagabend verkündete: Der Oligarch zieht sich aus dem Mediengeschäft zurück. Um eben nicht als Oligarch zu gelten. Seine Media Group Ukraine hat alle Fernseh- und Printlizenzen an den Staat übertragen. Die Seiten seiner Onlinemedien werden nicht mehr aktualisiert, auf den Kanälen der Mediengruppe wird bis zur endgültigen Abschaltung der nationale Telemarathon ausgestrahlt, ein gemeinsames Nachrichtenprogramm mehrerer reichweitenstarker Sender, das seit dem russischen Großangriff 24 Stunden täglich läuft.

Othmara Glas Volontärin Folgen Ich folge



„Ich habe die unfreiwillige Entscheidung getroffen, meine Investmentgesellschaft SCM aus dem Mediengeschäft zu nehmen“, teilte Achmetow am 11. Juli mit. Als Grund für seinen Rückzug gibt Achmetow das sogenannte Oligarchen-Gesetz an, das vom Parlament im Herbst verabschiedet worden war. Achmetow betont, dass er sich nicht als Oligarch sieht: „Als größter Privatinvestor in der ukrainischen Wirtschaft habe ich wiederholt erklärt, dass ich kein Oligarch war, bin und auch in Zukunft nicht sein werde.“ Die gesetzlich vorgesehene Sechsmonatsfrist zum Verkauf von Medienvermögenswerten und Russlands Krieg machten es SCM allerdings unmöglich, das Mediengeschäft zu Marktbedingungen zu verkaufen, beklagt er.