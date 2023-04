Aktualisiert am

Was haben wir seit Beginn der ­Invasion Neues über uns erfahren? Diese Frage habe ich mir, meinen Freunden und ­Followern in den sozialen Medien gestellt. Ein Gastbeitrag.

Es ist nun mehr als ein Jahr her, dass Russlands Großinvasion gegen die Ukraine begonnen hat. Unweigerlich kommen die Flashbacks. Du atmest eine Nachricht ein und eine schmerzhafte Erinnerung aus, obwohl du sie lieber verdrängen und unter all den neuen Erfahrungen vergraben würdest. Dazu die Fragen der ausländischen Journalisten und ihr ständiges: „Wie hat sich das Leben der Ukrainer in diesem Jahr verändert?“

An besseren Tagen gebe ich eine ausführliche Antwort, erzähle die Geschichten meiner Freunde, die inzwischen über die ganze Welt verstreut sind, Geschichten von Familien, die nie wieder zusammenkommen werden, Geschichten derer, die sich freiwillig den Ukrainischen Streitkräften angeschlossen haben, und ich erwähne jene, die das alles schon vom Anfang des Krieges im Jahr 2014 kennen. An schlechteren Tagen muss ich mich zusammenreißen, um nicht loszuheulen.