Olaf Scholz auf dem Produzentenfest, am Dienstagabend in Berlin Bild: AFP

Den Produzenten geht es gerade nicht gut. Das sagte uns ein Großer aus der Branche vor dem Produzentenfest, das am Dienstag im Tipi am Kanzleramt an einem lauen Berliner Sommerabend stattfand. Er blieb der Veranstaltung lieber fern. Glamour und Anbiedern seien das falsche Signal an die Öffentlichkeit und Politik. Mit veganer Currywurst, Pizzaecken und Eis am Stiel gab man sich beim kulinarischen Rahmen indes nicht großspurig. Und der Geschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten, Björn Böhning, meint: „Die Stimmung ist schlechter als die Lage.“

Der unerwartete Kollaps von Sky

Wobei er das gleich wieder relativieren muss. Durch den unerwarteten Kollaps von Sky Deutschland, das keine deutschen Produktionen mehr in Auftrag gibt, und die damit verbundene Absage von zehn Projekten stünden an die tausend Menschen ohne Arbeit da. Aber es werde ja trotzdem weiterproduziert. Nur wohin die Reise geht, das sei nicht so recht klar. „Die Streamer wissen gerade nicht genau die Richtung, das Pay-TV-Modell funktioniert nicht und die Öffentlich-Rechtlichen verhalten sich restriktiv. Da droht sogar eine Etatsperre.“ Trotzdem arbeiteten die Produzenten am Limit.

Der Produzent Alfred Holighaus kann sich glücklich schätzen. Mit dem Kieler „Tatort“ verfügt er über eine sichere Bank. Er ist unter Druck. Er muss die letzten „Tatorte“ mit Axel Milberg abliefern und zwei mit Milbergs Nachfolger, der feststeht, aber nicht verraten wird. Jörg Hartmann, der im „Tatort“ aus Dortmund den Kommissar Faber spielt, stört, dass es zurzeit kaum Möglichkeiten gebe, jenseits der Krimis schauspielerische Facetten unter Beweis zu stellen. „Den Schauspieler, der heute sagt, er sei für die nächsten eineinhalb Jahre ausgebucht, gibt es einfach nicht“, sagt Hartmann.

Schlöndorff verwirklicht „Vivaldi und seine Söhne“

Volker Schlöndorff berichtet indes freudestrahlend, dass sein jahrzehntealtes Projekt „Vivaldi und seine Söhne“ über ein Waisenhaus in Venedig nach einem Buch von Peter Schneider endlich verwirklicht wird. Nicht in Deutschland, sondern in Italien, wo die Liebe zur Kultur auch im Umgang mit Filmschaffenden zu spüren sei. „Früher war unser Beruf ein Handwerk“, sagt Schlöndorff, „ heute ist es eine Indus­trie mir ingenieurhaften Elementen. Das Künstlerische verschwindet – leider.“ Oder man lebt es in Soloprojekten aus wie die Schauspielerin Sina Martens vom Berliner Ensemble, die mit Lena Brasch „Britney Bitch“ in der Corona-Zeit eingeübt hat: ein Versuch über Vater-Tochter Beziehungen und die Darstellung in der Öffentlichkeit am Beispiel von Britney Spears.

Scholz lobt Filmkultur, Böhning will Filmförderung

Bundeskanzler Olaf Scholz hat jedenfalls an diesem Abend ein offenes Ohr für die Nöte der Filmbranche. Es sei „wichtig, Perspektiven einzunehmen, die nicht unsere eigenen sind. Das macht Lebendigkeit aus. Das macht Demokratie aus – die Verschiedenheit unseres Landes als Bereicherung und großes Glück zu begreifen“, sagt Scholz in seinem Grußwort und lobt die „lebendige Filmkultur in Deutschland“. Auf Böhnings Aufforderung: „Lassen Sie uns unterhaken, um als Filmbranche ein neues System der Filmförderung zu schaffen“, entgegnet der Bundeskanzler in bekannter Manier: „Das verhandeln wir nicht auf der Bühne. Das, was notwendig ist, will ich nicht bestreiten, und dass es gut gemacht sein soll, noch viel weniger. Deshalb haben wir hier heute einiges zu besprechen.“ Für den Hintergrund muss man an dieser Stelle wissen: Die Film- und Fernsehwirtschaft wartet auf eine Reform der Filmförderung, wird von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth vertröstet.

Als Mediennutzer ist Olaf Scholz, wie er im Gespräch verrät, eher – und wenig verwunderlich – ein Fall für die Presse. Er schaut wenig Fernsehen, selten in eine Mediathek. Er liest Zeitung, ein bis zwei Stunden am Tag, am Abend. Zuerst ist der Politikteil dran, dort eher Schlagzeilen und Einordnungen. „Das, was passiert ist, weiß ich ja oft inwendig besser“, sagt der Bundeskanzler und lacht. Der „unschätzbare Vorteil der Tageszeitung“ sei, dass man hier Dinge aus verschiedenen Bereichen sehe, die das Smartphone nicht anzeigt. Die Tageszeitung biete ihm den umfassendsten Überblick. Meinungen, befindet der Kanzler, „sollten in der Zeitung kontrovers diskutiert werden“. Als positives Beispiel nennt er die „Zeit“. Hinzu kommen sollten unbedingt umfassende Hintergrundstücke. Keinesfalls, so die Empfehlung des Lesers Olaf Scholz, sollten Zeitungen versuchen, so zu sein wie eine Internetplattform oder ein Social-Media-Kanal. Da träfen manche Unternehmen und Redaktionen im Augenblick die falsche Entscheidung. Scholz weiß selbstverständlich, dass sich die meisten Menschen wenn, dann nur eine Zeitung leisten können. Er habe das Privileg, fünf bis zehn lesen zu können. Wobei jedes einzelne Blatt seinen Lesern alles bieten müsse. Hätten diese den Eindruck, es fehle etwas und sie müssten woanders nachschauen – „ist das nicht gut“.

Mehr zum Thema 1/

Als er jung war, erzählt Scholz, habe es „ganz viele linke Leser der F.A.Z.“ gegeben. Als linker Juso hat er, wie wir uns an dieser Stelle erinnern, ja auch angefangen. Seither habe er versucht, möglichst alle wichtigen Zeitungen zu lesen und das beizubehalten. Das habe sich im Wahlkampf selbst an ganz unvermuteter Stelle ausgezahlt. Da habe er bei den Kinderreportern des ZDF gepunktet, weil er eine koreanische Boyband erkannte. „Ich hatte die noch nie gehört, aber F.A.Z. und SZ hatten darüber berichtet. Ich hatte die Artikel gelesen und deswegen geschlussfolgert, dass die das sein müssen.“ Wenn er jetzt das Produzentenfest verlasse, sagt der Kanzler, dessen Koalition ja eher im Dauerkrisenmodus ist, werde er die Zeitungen von morgen lesen. Fürs Kino, um das es an diesem Abend ja geht, hat Olaf Scholz kaum Zeit. Und Filme, die schlecht ausgehen, sage seine Frau, könne er auch gar nicht ab.