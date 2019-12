„Ohrenkuss“-Magazin : Sätze aus Worten, Hefte aus Liebe

Seit über zwanzig Jahren erscheint „Ohrenkuss“, ein Kulturmagazin zu den großen Themen des Lebens. Die Texte sind überraschend, lustig, ehrlich, geschrieben von Menschen mit Down-Syndrom. Ein Besuch in der Redaktion in Bonn.

Der Name des Magazins leitet sich ab von dem, was nicht zum einen Ohr hinein und zum anderen hinaus geht: „Manches ist wichtig und bleibt im Kopf – das ist dann ein Ohrenkuss.“ Bild: Stefan Finger

Im Flur der Redaktion des „Ohrenkuss“-Magazins hängen an einer Wand Plastiksäckchen mit Drogen: Zucker oder Ricola-Bonbons, Rosmarin, Müsliflocken, Marlboro Lights und ein leeres Säckchen, auf dem „Sonnenschein“ steht. Um Drogen und Sonne, um Wasser, Heimweh und Sex geht es im „wohl ungewöhnlichsten Magazin Deutschlands“, und um das, was glücklich macht, und was das ist, das Glück, die Liebe, oder das Leben.

An einer anderen Wand hängt eine Zeichnung. Ein Strichmännchen, Bleistift auf Papier, in krakeliger Schrift unten dran ein Name: John Langdon Down. Warum das Bild den Namen eines Arztes aus dem 19. Jahrhundert trägt? Herr Down ist kein Teil der Redaktion, spielt dort aber eine besondere Rolle.

Die Frage nach den Chromosomen ist eine, welche die Redaktion selbst stellt und die indirekt im Raum steht. In einem Brief an den Künstler Ai Weiwei möchte sie wissen: Wieviele Chromosomen haben Sie? 46 oder 47, wie wir? Die Autorinnen und Autoren haben ein Chromosom mehr als die meisten Menschen: genannt Trisomie 21, da das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist, oder Down-Syndrom, nach jenem skizzierten Wissenschaftler. Er beschrieb 1866 als Erster die Ähnlichkeiten, welche die „große Mongolische Familie“, wie er sie nannte, teilte. Der Begriff „Mongolismus“ wurde erst Mitte der 1960er Jahre von der Weltgesundheitsorganisation aus dem Gebrauch verbannt. Langdon Down erkannte als Vorreiter seiner Zeit, dass Menschen mit Down-Syndrom gerne lernen, lesen und schreiben – und das „sogar cool“, wie es Katja de Bragança erzählt, Gründerin von „Ohrenkuss“.

Den verqueren Bezug zur Mongolei hat sich die „Ohrenkuss“-Redaktion auf ihre Art angeeignet: 2006 unternahmen die Autorinnen Angela Fritzen und Veronika Hammel im Team eine Reise in das Land. Der Rest der Redaktion verbrachte eine Woche in Bayern an der Rhön: De Bragança organisierte dort Urlaub in der „Fake-Mongolei“ – ebenso wie in der echten mit Jurten, Pferden, nächtlichem Wodka-Trinken und Bogenschießen. Von Landschaften, die „ganz schön weit und lang“ sind, erzählt das daraus entstandene Heft, und von der Geschichte der Mongolen: „sie haben waren gekauft und gerauft / sie hatten viele Völker gehabt.“ Eine Ähnlichkeit, so klingt es aus den Reiseberichten, ist vielleicht jene der offenen Herzen.

Angela Fritzen berichtet in der Vorstellungsrunde am Abend, sie sei „bisschen müde, das kann man schon mal sagen“, und sehr lange beim „Ohrenkuss“, seit seiner Gründung vor über zwanzig Jahren: Sie selbst hat dort mit Mitte zwanzig zu arbeiten begonnen. „Ich bin Marc Lohmann und hab braune Schuhe“, heißt es weiter. In den meisten Redaktionen wird man nicht erfahren, wer Stress mit den Eltern hat und wer eine blaue Unterhose oder Socken mit Pünktchen trägt: Hier stellen sich alle mit Name, Tagesverfassung und dem, was sie anhaben, vor. Die Autorinnen und Autoren sind aus Köln, Wuppertal, Koblenz, dem Westerwald angereist, das „Team Rheinland“ kommt alle zwei Wochen in Bonn zusammen. Es regnet, einige standen im Stau, manche haben Hunger, alle scheinen sich zu freuen, hier zu sein. Nach einer halben Stunde sind die rund fünfzehn Mitglieder eingetrudelt, „ein Chaos wieder auf der A66“, erklärt Ansgar Peters seine Verspätung.