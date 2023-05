Aktualisiert am

Protest in Österreich : Alle Titelseiten bleiben heute weiß

Weißraum, so weit das Auge reicht: Die Titelseiten der österreichischen Presse am Mittwoch. Bild: OÖNachrichten

In Österreich sind am Mittwoch die meisten Tageszeitungen mit weißer Titelseite erschienen. Das war Ausdruck des Protests gegen ein von der Regierung vorgelegtes Gesetz, das dem öffentlich-rechtlichen ORF höhere Einnahmen und mehr Spielraum für digitale Angebote ermöglicht.

„Nimmt die Luft zum Atmen“

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

„Das verstärkt die Wettbewerbsverzerrung weiter und nimmt den privaten Medien verlegerischer Herkunft beinahe die Luft zum Atmen“, sagt der Präsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ), Markus Mair, Chef des Styria-Verlags. „Dabei sind unsere Zeitungen und Magazine – egal, ob Print oder digital – einer der Grundpfeiler für unsere Demokratie und garantieren durch ihre Vielfalt den Meinungspluralismus in unserem Land.“ Medienministerin Susanne Raab erklärte hingegen anlässlich des Tags der Pressefreiheit, mit dem neuen ORF-Gesetz werde der öffentlich-rechtliche Auftrag abgesichert, „wodurch das Programm und die digitalen Gestaltungsmöglichkeiten deutlich modernisiert und verjüngt werden“.

Hauptkritikpunkt ist die Digitalnovelle, die der ORF seit Jahren fordert. Bislang durfte der Sender auf seinen Plattformen keine Inhalte anbieten, die nur oder zuerst dort abgerufen werden können („online-only“ und „online-first“). Das soll nach dem Gesetzentwurf, den die ÖVP-Grüne-Regierung im Nationalrat eingebracht hat und bis 25. Mai zur Begutachtung ausliegt, künftig möglich sein. Schon jetzt ist die „blaue Seite“ des ORF die meistbesuchte österreichische Nachrichtenseite im Internet.

50 neue Textbeiträge pro Tag

Als Zugeständnis an die privaten Anbieter hatten Regierung und ORF es dargestellt, dass es weiterhin formale Beschränkungen gebe. So soll es nicht mehr als 350 Textbeiträge pro Woche auf orf.at geben. Auch wird das Verhältnis von Bewegtbild zu Text auf 70 zu 30 festgelegt. Die Verlage weisen aber darauf hin, dass 50 Textbeiträge pro Tag nicht weniger sei als auf Nachrichtenseite privater Anbieter üblich. Im Unterschied zu diesen stellt der ORF die Texte nicht hinter eine Bezahlschranke, er wird ja durch die Beiträge finanziert.

Die Finanzierung des ORF wird auf eine deutlich breitere Basis gestellt. Durch die Umstellung von der an Fernseher und Radio gebundenen Gebühr auf die Haushaltsabgabe werden laut Austria Presse Agentur 525.000 weitere Privathaushalte beitragspflichtig. Künftig zahlen 3,7 Millionen Haushalte die Gebühr. Die Gebühr für den einzelnen Haushalt sinkt von zurzeit mindestens 22,45 Euro auf 15,30 Euro (in einigen Bundesländern kommen Länderabgaben hinzu). Hinzu kommen 238.000 beitragspflichtige Unternehmen, 100.000 mehr als bisher. Die Höhe des Beitrags für Unternehmen ist nach der Summe der gezahlten Löhne gestaffelt, Ein-Personen-Firmen sind ausgenommen.

Die christdemokratische ÖVP und die Grünen haben die Neuerungen verteidigt. Nötig machte diese ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs. Er hatte es für verfassungswidrig erklärt, dass Online-Nutzer nicht zur Finanzierung des ORF herangezogen würden. Alternativen zur Haushaltsabgabe hatte die Regierung früh verworfen, weil sie sehr aufwendig gewesen wären oder den politischen Einfluss noch verstärkt hätten. Dem stimmen im Grundsatz auch die meisten Oppositionskräfte zu, bis auf die rechte FPÖ, die eine scharfe Kampagne gegen die neue „ORF-Steuer“ fährt.

Breiter ist die Kritik an der Ausweitung des Spielraums für den ORF. Insbesondere die liberale Partei Neos unterstützt den Widerstand der Verlage. Alle Zeitungen im VÖZ druckten zum Tag der Pressefreiheit einen offenen Brief an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Er formuliert die Bedenken und fordert eine Überarbeitung des Entwurfs. Es gelte, einem „drohenden Meinungsmonopol entgegenzuwirken“. Der ORF erhalte künftig mindestens 710 Millionen Euro, 40 Millionen mehr als bisher, und breite sich digital aus: „Das ist gut für den ORF. Und schlecht für die Medienvielfalt.“

ORF-Chef Roland Weißmann hatte zuvor bereits entgegnet, die Mittelzuwächse für den Sender seien seit Jahrzehnten geringer als die Inflation. Sollte durch die neue Abgabe mehr Geld eingenommen werden, so fließe es auf ein Sperrkonto. Der ORF werde nicht im „Schlaraffenland“ leben, sagte er im Gespräch mit der F.A.Z.

Verwiesen wird auch auf neue Verpflichtungen zur Kooperation mit privaten Medien. Der ORF soll eine Auswahl seiner Sendungen – mehr als sieben Jahre alt, 500 Minuten pro Jahr – Privaten zur Verfügung stellen. Umgekehrt können Privatsender Inhalte auf der Onlineplattform des ORF gegen eine Kostenerstattung aufspielen. Für die ORF-Mediathek wird die bisherige Einschränkung, Inhalte nach sieben Tagen zu löschen, erheblich ausgeweitet. Für die ORF-Nachrichtenseite gilt die – schwammige – Einschränkung, sie dürfe nicht „mit dem Online-Angebot von Tages- oder Wochenzeitungen oder Monatszeitschriften vergleichbar“ sein. Den Zeitungen genügt das nicht.