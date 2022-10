Aktualisiert am

Medienpolitik in Österreich

Medienpolitik in Österreich :

Medienpolitik in Österreich : Mit dem Strippenziehen durch Inserate ist Schluss

Hatte einiges zu verkünden: Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz nach dem Ministerrat im Bundeskanzleramt in Wien Bild: dpa

Vor etwa einem Jahr musste der damalige Bundeskanzler und ÖVP-Vorsitzende Sebastian Kurz, bis dahin die dominierende Figur der österreichischen Politik, wegen einer Inseratenaffäre zurücktreten. Aus bekannt gewordenen Chats seiner Mitstreiter war hervorgegangen, dass offenbar ein Karussell aus Umfragen, die Kurz bei seinem Aufstieg seit 2017 nutzen sollten, deren Veröffentlichung in einem Gratis-Boulevardblatt und Regierungsinseraten dortselbst mit Steuergeld aus dem Budget des Finanzministeriums in Gang gehalten wurde.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Dass ein Zusammenhang zwischen wohlwollender Berichterstattung und einem Füllhorn an Inseraten bestehen könnte, war freilich schon seit viel längerer Zeit ein Thema. Es hatte auch früher schon Anzeigen gegen den vormaligen Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzenden Werner Faymann gegeben, ohne vergleichbare Ermittlungen und Konsequenzen – ein Thema für sich. Allein die Stadt Wien hat ein höheres Werbebudget als alle anderen Bundesländer zusammen sowie der Bund. Jedenfalls besteht Bedarf an Regulierung und Transparenz, wie sie auch im Regierungsabkommen von ÖVP und Grünen angekündigt wurde. Diese Woche hat die „türkis-grüne“ Koalition in Wien dazu ein Gesetzespaket angekündigt und umrissen.

„Jedes Inserat, jeder Euro muss nachvollziehbar sein“, versprach die zuständige Ministerin Susanne Raab. „Ich will, dass jeder auf Knopfdruck einsehen kann, bei welchen Medien wofür geschaltet wurde.“ Künftig sollen Inserate und Medienkooperationen ohne Ausnahme der Medienbehörde gemeldet und von ihr veröffentlicht werden.

Medienförderung soll reformiert werden

Zwar gibt es im Prinzip schon eine Meldepflicht, doch gelten bislang eine „Bagatellgrenze“ von 5000 Euro sowie weitere Ausnahmen. Insgesamt wird so laut Schätzungen rund ein Drittel aller Werbung aus öffentlicher Hand „versteckt“. Nunmehr gehen mit zunehmendem Geldeinsatz zunehmende Transparenzpflichten einher: Bei Kampagnen für mehr als 150 000 Euro müssen Informationsbedürfnis, Inhalt der Kampagne, Ziele und Zielgruppen dargelegt werden. Bei einem Umfang von mehr als 750 000 Euro gilt es, die Ergebnisse einer Wirkungsanalyse mitzuteilen. Entfallen soll die Bestimmung, dass die Veröffentlichungen in der Medientransparenzdatenbank nach zwei Jahren gelöscht werden.

Reformiert werden soll auch die Medienförderung. Schon im März hatte der Nationalrat beschlossen, dass sie auf 20 Millionen Euro erhöht und stärker an Kriterien wie die Zahl tarifvertraglich angestellter Journalisten, von Korrespondenten oder der journalistischen Ausbildung orientiert wird. Jetzt ist auch von einer „Inhaltsvielfalt-Förderung“ die Rede. Genannt werden Kriterien wie die Berichterstattung über regionale Ereignisse oder die EU und internationale Themen. Ausschlussgründe seien Hetze oder Demokratiegefährdung, sagte die Grünen-Fraktionschefin Sigrid Maurer.

Wie solche Kriterien objektiviert werden, wird man erst am konkreten Gesetzestext sehen können. Die Förderung ist in den 1970er Jahren eingeführt worden, damals noch Presseförderung genannt. Sie galt offiziell als Kompensation für die Mehrwertsteuer auf Zeitungen, wahrgenommen wurde sie aber auch als Winkelzug des damaligen Kanzlers Bruno Kreisky (SPÖ), um Kritik an der Einführung der Parteiförderung zu dämpfen. Darauf deutete auch die damalige Parität: Für Presse und Parteien gab es jeweils 150 Millionen Schilling. Heute liegt selbst nach Erhöhung der Medienförderung auf 20 Millionen Euro die Parteienförderung alleine durch den Bund beim Doppelten.

Mehr zum Thema 1/

Zugleich kündigte Medienministerin Raab eine Entscheidung über die Zukunft der „Wiener Zeitung“ an. Die älteste noch bestehende Tageszeitung der Welt (gegründet 1703 als „Wiennerisches Diarium“) gehört zwar schon seit mehr als anderthalb Jahrhunderten dem österreichischen Staat und war dessen wechselhaftem Schicksal unterworfen. Ihre Redaktion hat aber eine gewisse Eigenständigkeit nicht zuletzt dadurch genossen, dass bislang eine eigene Einnahmequelle vorhanden war: Die „Wiener Zeitung“ ist nämlich Amtsblatt, in dem Unternehmen ihre Pflichtveröffentlichungen publizieren müssen, was rund 20 Millionen Euro im Jahr einbringt. Diese Geschäftsgrundlage soll Ende dieses Jahres entfallen, da die Pflichtveröffentlichungen auf eine digitale Plattform umgestellt werden. Seit diesem Grundsatzbeschluss stellt sich die Frage nach der Zukunft der „Wiener Zeitung“.

Raab kündigte nun an, dass der Schwerpunkt der Berichterstattung im Onlinebereich liegen soll. „Nach Maßgabe der finanziellen Mittel“ solle weiter ein Printprodukt erscheinen, etwa zehn Ausgaben im Jahr. Außerdem – das dürfte der hauptsächliche Zweck sein – ist vom Ausbau zu einem Aus- und Weiterbildungsinstitut die Rede. Raab verwies auf „ausführliche Gespräche“ mit der Zeitung und mit Fachleuten. Die Mitarbeiter sollten „im neuen Geschäftsmodell“ weiter beschäftigt bleiben. Dass die Redaktion davon begeistert ist, zu so etwas wie einer staatseigenen journalistischen Kaderschmiede umfunktioniert zu werden, ist trotzdem nicht anzunehmen.