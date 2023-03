Aktualisiert am

10 Milliarden Euro für ARD und ZDF, Gewerkschaft will mehr

Die Etats der öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ZDF und Deutschlandradio werden in diesem Jahr erstmals zusammengerechnet mehr als 10 Milliarden Euro betragen. Das hat das Institut für Medien- und Kommunikationspolitik (IfM) aus den Haushaltsplänen der Sender für 2023 errechnet. Nichtsdestotrotz fordert der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags.

Weit vor der BBC oder der RAI

Die Addition ergebe eine voraussichtliche Ertragssumme von 10,027 Milliarden Euro, so das in Köln ansässige IfM. Davon entfielen auf die ARD-Anstalten 7,25 Milliarden Euro, auf das ZDF 2,501 Milliarden und das Deutschlandradio 276 Millionen Euro. Die Einnahmen stammten zu 85 Prozent aus dem Rundfunkbeitrag (zuletzt 8,42 Milliarden Euro pro Jahr), aus Werbung und Sponsoring sowie aus sonstigen Erträgen.

1995 habe das Gesamtbudget der Sender noch bei 5,9 Milliarden Euro gelegen. 2017 seien es 8,8 Milliarden gewesen. Von 1995 bis 2023 hätten sich die Gesamteinnahmen von ARD, ZDF und Deutschlandradio somit um 4,1 Milliarden Euro und damit um rund 70 Prozent erhöht. Der inflationsbedingte Kaufkraftverlust habe in diesem Zeitraum 38 Prozent betragen.

Damit liegt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern bei der finanziellen Ausstattung weit vorn. Der Gesamtumsatz der britischen BBC lag laut dem Institut für Medienpolitik 2022 bei 6,25 Milliarden Euro (5,3 Milliarden britische Pfund). France Télévisions sei 2021 auf etwa 2,8 Milliarden, die italienische RAI auf 2,5 Milliarden Euro Gesamteinnahmen gekommen.

Der pro Monat zwangsweise zu entrichtende Rundfunkbeitrag liegt in Deutschland zurzeit bei 18,36 Euro. Die österreichische Regierung hat gerade angekündigt, dass der für den öffentlich-rechtlichen ORF fällige Monatsbeitrag auf 15 Euro sinkt. Der ORF kommt auf einen Jahresetat von rund einer Milliarde Euro, ist aber aufgefordert, deutlich zu sparen.

DJV: Rundfunkbeitrag muss steigen

Nach Ansicht des Journalistenverbands DJV ist es jedoch vonnöten, dass der Rundfunkbeitrag – und damit der Etat der Sender – steigt. Die Intendanten müssten bei der anstehenden Anmeldung ihres „Finanzbedarfs“ bei der zuständigen Gebührenkommission KEF „die Inflationsrate angemessen“ berücksichtigen. Die hohen Preissteigerungen müssten „durch einen höheren Rundfunkbeitrag abgedeckt werden“, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.

Alles andere – darauf lautet seine Lesart - führe „nach jahrelangen Sparrunden bei den Sendern zwangsläufig zu Programmeinschnitten und Personalabbau“: „Es darf keinen vorauseilenden Gehorsam der Intendanten gegenüber vermuteten politischen Stimmungen in den Ländern geben“, so Überall. „Der erhöhte Finanzbedarf lässt sich begründen. Dieser Diskussion müssen sich die Senderchefs stellen.“

Die Arbeitsbelastung in den Redaktionen steige permanent an, ohne dass Gehälter und Honorare inflationsgerecht angehoben würden. „Das geht auf Dauer nicht gut“, sagte Überall. „Der einzige Ausweg ist ein höherer Rundfunkbeitrag.“ Die Stimmung in den Redaktionen sei schon auf dem Tiefpunkt.