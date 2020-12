Die Gesichter des Jahres 2020 : Nur ohne Feuerwerk

Keine Zeit für Lamento

Im Herbst konnte man Valerie Schönian auf Instagram und Videostreams von Lesung zu Lesung hinterherlaufen. Vor manchen verkündete sie unter allgemeinem Bedauern nur die Absage, andere hielt sie in leeren Sälen, einige vor kleinem Publikum. Sie war gerade dreißig geworden wie die deutsche Einheit, in einem Jahr mit wenig Potential für Lesereisen.

In ihrem Buch „Ostbewusstsein“ hatte sie, in Magdeburg aufgewachsen, über das sich entwickelnde Selbstbewusstsein ihrer Generation geschrieben und mit uns im Sommer (auch) über ostdeutsche Transformationskompetenz gesprochen, die Fähigkeit, Brüche und Veränderungen in der Gesellschaft ohne schlimme Nachwirkungen zu verdauen. Eine Eigenschaft, die einem als Nachwende-Westdeutsche nicht gerade in die Wiege gelegt ist, die sich aber in diesem Jahr als ganz brauchbar erwiesen hat.